Przegląd prasy 7.09.2020 Wrocław, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wrocławia

8 września przypada Światowy Dzień Walki z Analfabetyzmem. W związku z tym we Wrocławiu tramwajami i autobusami oraz niektórymi pociągami w granicach miasta można jeździć bez biletu. Co trzeba zrobić?

Biuro rzeczy znalezionych Kolei Dolnośląskich gromadzi wszystko to, co zgubimy w pociągach. Od ciuchów, przez narzędzia i telefony, po kluczyki do samochodów, a nawet... mandaty karne! Kliknij w zdjęcie i zobacz co w ostatnim czasie Dolnoślązacy pozostawili w składach KD.

Kąpielisko na Pawłowicach oraz jego najbliższa okolica mają być zrewitalizowane. Na jednym z etapów ma tam powstać amfiteatr. I przeciwko niemu protestuje część mieszkańców osiedla. Oto szczegóły!

Na nic się zdały apele obrońców drzew. Piły poszły w ruch...

Oj, właściciele psów mają wielką wyobraźnię, jeśli chodzi o nazywanie swoich pupili. Poprosiliśmy na Facebooku czytelników Naszego Miasta Wrocław o przysyłanie najśmieszniejszych imion dla psów, jakie kiedykolwiek słyszeli. Oto one! Imiona psów znajdziecie w popisach pod zdjęciami w naszej galerii. Zobaczcie.