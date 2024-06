Przegląd prasy 4.06.2024 Wrocław. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wrocławia

Wrocław od wielu lat oczekuje na realizację projektu drogowego, który ma na celu poprawę przepustowości ruchu w mieście. Mowa o Alei Północnej, 5,5-kilometrowej drodze, która stanie się istotnym elementem obwodnicy śródmiejskiej. Wszystko wskazuje na to, że pierwsze prace mogą rozpocząć się w drugiej połowie przyszłego roku, pod warunkiem ukończenia niezbędnych projektów. Ta inwestycja nie tylko usprawni ruch drogowy, ale również wpłynie na rozwój przestrzenny miasta.

Zmarł Jan Szurmiej. O jego śmierci poinformował Teatr Żydowski w mediach społecznościowych. „Dzisiaj odszedł od nas Jan Szurmiej. Całe swoje życie był z nami, a my z Nim. Na razie nie jesteśmy w stanie nic więcej napisać. Gołda Tencer wraz z całym zespołem Teatru Żydowskiego” – napisano na Facebooku.

W świecie mediów lokalnych nadchodzi nowe otwarcie. Maja Majewska, doświadczona dziennikarka i menadżerka, obejmie stanowisko redaktor naczelnej „Gazety Wrocławskiej” i „Gazety Lubuskiej” z dniem 24 czerwca 2024 r. Jej przejście na to stanowisko jest częścią większych zmian w Polska Press Grupie, która przeprowadza ambitną rekrutację na kierownicze stanowiska w mediach lokalnych i regionalnych. Ten ruch ma na celu nie tylko wzmocnienie pozycji obu gazet na rynku, ale również wprowadzenie świeżego spojrzenia na dziennikarstwo lokalne.

Prasówka 4.06 Wrocław: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Wrocławiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Tragiczny wypadek z udziałem psa na Wielkiej Sowie. Pies spadł z dużej wysokości z wieży widokowej. Zarządca wieży opublikował nagranie, jak pies biega luzem na polanie, wbiega do obiektu, a później z niego spada. Strażnicy wieży apelują do właścicieli: trzymajcie psy na smyczy. "Trauma dla wszystkich... właścicieli, naszego pracownika (...), a wyobraźcie sobie, że to nie psiak... Tylko dziecko bez opieki... MYŚLCIE prosimy, bądźcie odpowiedzialni - napisali w mediach społecznościowych.