Przegląd prasy 27.02.2024 Wrocław. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wrocławia

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Dzień Myśli Braterskiej w Wałbrzychu. Przyjechali harcerze z kilku dolnośląskich miast Przez weekend trwały w Wałbrzychu uroczystości związane z obchodami Dnia Myśli Braterskiej. To jedno z najważniejszych świąt w środowisku harcerskim. W Wałbrzychu zorganizowano zbiórki, warsztaty dla instruktorów oraz gry terenowe dla harcerzy. Przyjechali tu z Wrocławia, Oleśnicy, Sycowa i Lubina.

📢 Wykolejenie pociągu z naftą lotniczą na Dolnym Śląsku. Służby ewakuują zakłady i blokują drogi! Dzisiaj, około godziny 11:30 na stacji kolejowej w Grabownie Wielkim w powiecie oleśnickim doszło do wypadku, który na nogi postawił wszystkie służby w okolicy. Pociąg przewożący naftę lotniczą wykoleił się, a jedna z cystern rozszczepiła i zaczęła przeciekać! Służby ratunkowe są na miejscu, zabezpieczając teren i planując ewakuację okolicznych zakładów oraz zamknięcie dróg w pobliżu.

📢 Wiosna zakrada się na Dolny Śląsk. Ptaki śpiewają radośnie, a tysiące śnieżyc cieszy oko w parku w Postolinie 50 km od Wrocławia Wiosna zaczyna się już odzywać w Dolinie Baryczy. Każdego roku, w tym czasie, park w Postolinie rozkwita białymi kwiatami śnieżyc i przebiśniegów. Staje się on popularnym celem wycieczek dla mieszkańców okolicznych miejscowości, a coraz częściej doceniają go również mieszkańcy Wrocławia. Przyjeżdżają w okolice Milicza, by podziwiać budzącą się do życia przyrodę i posłuchać pięknego śpiewu ptaków. A przede wszystkim dywany białych kwiatów.

📢 Wystawa praz Zdzisława Beksińskiego we Wrocławiu. Mroczne, ekspresyje prace artysty można oglądać do 3 marca w hali IASE Do 3 marca nadal możliwe jest zwiedzanie wystawy prac Zdzisława Beksińskiego w hali IASE we Wrocławiu. Dzisiaj odwiedziliśmy to miejsce z kamerą, aby zbadać reakcje odwiedzających na tę ekspozycję. Wystawa ma mroczny charakter, bo artysta chętnie malował postaci rodem z horroru. Wystawa charakteryzuje się niezwykłą ekspresją i tajemniczym klimatem.

📢 Festiwal Wege oraz Targi Kosmetyków, a także Festiwal Kawy i Czekolady przyciągnęły tłumy wrocławian ZDJĘCIA I WIDEO Festiwal Wege oraz Targi Kosmetyków, a także Festiwal Kawy i Czekolady, zorganizowane pod jednym dachem hali IASE we Wrocławiu, przyciągnęły tłumy zwiedzających, którzy chcieli skosztować kuchni wegańskiej, pysznych słodyczy i napić się wybornej kawy. Na stoiskach pełnych różnorodnych potraw trudno było się oprzeć pokusie. 📢 Wypadek w skateparku w Bolesławcu. 13-letniego chłopca zabrało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe do szpitala w Legnicy Do szpitala w Legnicy trafił 13-letni chłopiec, który uległ wypadkowi na pupmtracku w Bolesławcu. Dziecko przewróciło się i doznało urazów głowy i innych części ciała. Chłopiec nie miał ochronnego kasku. Policjanci apelują do młodych ludzi i ich rodziców. - Kask to podstawa, może uratować życie!

📢 To koniec remontu jednej z najładniejszych wrocławskich zajezdni tramwajowych. Zobaczcie zdjęcia! Remont zajezdni tramwajowej na wrocławskim Gaju dobiegł końca. Jest to obiekt uważany za jedną z najładniejszych zajezdni w mieście. Hala została nawet objęta ochroną konserwatora zabytków. 📢 Historyczny widok we Wrocławiu. Trzonolinowiec powoli pustoszeje. Zaczynają się badania techniczne budynku Historyczny moment we Wrocławiu. Pierwsze rodziny zaczynają opuszczać ściany trzonolinowca. Dotychczasowi lokatorzy już wybrali mieszkania zastępcze, które zaproponował im Urząd Miasta. Natomiast naukowcy z Poliechniki Wrocławskiej rozpoczęli badania techniczne budynku, które mają ocenić jego stan. 📢 Krytycznie wysoki poziom rzeki Widawy. Najwyższy stopień alarmu od IMGW. Zobaczcie zdjęcia! IMGW utrzymuje najwyższy poziom ostrzeżenia o krytycznie wysokim stanie wody w rzece Widawa. Alarm obejmuje północną część Wrocławia i większość okolicznych wsi. "Poziom wody z dnia na dzień będzie się podnosił" - przewidują hydrolodzy.

