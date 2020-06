Przegląd prasy 20.06.2020 Wrocław, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wrocławia

Piosenka i klip "Zakochałem się w twojej matce" pojawiły się na Yotube w piątek (19 czerwca). W ciągu jednego dnia obejrzano go 30 tysięcy razy! Jego autorem jest młody wrocławski raper Zdechły Osa. Zobaczcie i posłuchajcie poniżej.

Rozpoczęły się wyprzedaże. Zakupy w obniżonych cenach zrobimy także w sklepie internetowym Agencji Mienia Wojskowego. Można tam kupić nie tylko wojskowe mundury, ale także uniwersalne bluzy, kurtki, koszulki, buty i mnóstwo innych rzeczy za bezcen. Wybraliśmy dla was najciekawsze oferty. Zobaczcie, klikając w galerię zdjęć powyżej. Na kolejne slajdy możecie przechodzić za pomocą strzałek lub gestów.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Wrocławiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W sobotę (20 czerwca) po godzinie 17 pijany kierowca rozbił dwa inne auta, próbował uciekać i spowodował kolejny wypadek! Zatrzymali go inni kierowcy. Miał 3,2 promila alkoholu we krwi! O szczegółach przeczytacie poniżej.

w sobotę (20 czerwca) po godz. 9 na al. Jana III Sobieskiego we Wrocławiu, na prostym odcinku drogi w stronę wyjazdu z miasta, samochód osobowy subaru na śliskiej nawierzchni wyleciał z jezdni, wpadł do rowu przy torach kolejowych i dachował. Kierowca na szczęście nie odniósł obrażeń. Na miejscu interweniują dwa zastępy straży pożarnej i policja. Zablokowany jest prawy pas ruchu. Uważajcie, po opadach deszczu jezdnie są śliskie!

W sobotę (20 czerwca) po godzinie 10 na skrzyżowaniu ul. Krzywoustego i al. Poprzecznej przy centrum handlowym Korona we Wrocławiu, doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. O szczegółach przeczytacie poniżej.

Kolejny już dziś wypadek na śliskich nawierzchniach we Wrocławiu. Przed godziną 15 na skrzyżowaniu al. Sobieskiego i ulicy Krzywoustego (przy zjeździe na tzw. stare Psie Pole), samochód osobowy peugeot wpadł w poślizg i uderzył latarnię.

Jak oceniacie czystość, dbałość o ulice i budynki w swojej okolicy? Takie pytania zadano 3 tys. mieszkańców Wrocławia. Co odpowiedzieli? Przeczytajcie, klikając w galerię zdjęć powyżej.

W czwartek (18 czerwca) strażnicy miejscy usunęli 6 kolejnych wraków samochodów. Z Wybrzeża Wyspiańskiego zniknął fiat, nissan i peugeot, z ulicy Idzikowskiego laweta zabrała starego opla, a z pl.Staszica citroena i volkswagena. Jeśli stare, nieużywane auto zajmuje miejsce na twoim parkingu, poboczu drogi czy trawniku, możesz to zgłosić i zostanie usunięte. O szczegółach piszemy poniżej.

Każdy z Was słyszał pewnie o Atlantydzie - mitycznej krainie, miejscu rozkwitu cywilizacji ludzkiej, tragicznie zniszczonej przez trzęsienia ziemi i pochłoniętej przez fale oceanu. Choć ruin miasta, opisywanego już przez Platona, nikt nigdy nie odnalazł, okazuje się, że podobnych miejsc jest na świecie więcej. Na skutek kataklizmów dziś znajdują się głęboko pod wodą, ściągając nurków i archeologów z całego świata. Oto zdjęcia niezwykłych, podwodnych miast i ich historie. Mury niektórych ponownie ujrzały światło dzienne!

Z okna kamienicy we Wrocławiu wypadła kobieta. Z obrażeniami trafiła do szpitala. Według świadków, do zdarzenia doszło podczas wieszania firanek.