Przegląd prasy 19.06.2020 Wrocław, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wrocławia

Prasówka Wrocław 19.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

W czwartek (18 czerwca) po południu nad Wrocław nadciągnęły burzowe chmury. No i się zaczęło! Grzmi i leje w całym mieście. Najwięcej wody spadło dotąd na Brochowie, Jagodnie, Księżu Małym i na Gaju. Zobaczcie, klikając w galerię zdjęć powyżej.

Z okna kamienicy we Wrocławiu wypadła kobieta. Z obrażeniami trafiła do szpitala. Według świadków, do zdarzenia doszło podczas wieszania firanek.