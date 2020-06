Przegląd prasy 18.06.2020 Wrocław, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wrocławia

Krystyna Bilińska ma 96 lat. To najstarsza przewodniczka PTTK we Wrocławiu. Do czasu zaginięcia przebywała w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym sióstr Elżbietanek przy ul. Św. Józefa we Wrocławiu. Wyszła z budynku 5 czerwca i odtąd nikt jej nie widział. Poszukiwania prowadzi komisariat policji przy ul. Grabiszyńskiej 255, tel.71 340 41 16. Ktokolwiek ją widział lub wie, gdzie przebywa, proszony jest o kontakt z policją.

Wrocławska Straż Miejska zaskoczyła nas ostatnio nakręconym z rozmachem klipem #hotchallenge2. Był mrok, dym, taniec, race i chorągwie. Do kolejnego wyzwania #gaszynchallenge podeszli równie ambitnie, tym razem, zapraszając do udziału mistrza świata i... konia. Zobaczcie nagranie poniżej!

Urządzenie, przez które można wpłacać datki stoi w holu Dworca Głównego PKP we Wrocławiu. Zbiórkę prowadzi Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Jak działa i na co pójdą zebrane pieniądze? Przeczytajcie poniżej.

IMGW wydał ostrzeżenie dla Wrocławia. Dziś i jutro możemy spodziewać się bardzo gwałtownych zjawisk atmosferycznych. O szczegółach przeczytacie poniżej.

Sklepów brytyjskiej sieci Tesco ubywa w Polsce już od dawna. We Wrocławiu zamknięte zostały markety przy ul. Długiej i w Magnolii Park. Teraz właściciele ogłosili, że zupełnie rezygnują z prowadzenia działalności w naszym kraju. Co będzie z wrocławskimi sklepami? Przeczytajcie poniżej.

Debata prezydencka, która odbyła się 17 czerwca 2020 roku to już historia. Ale jaka! 11 kandydatów i 80 minut emocji, które okazały się inspiracją dla internautów. Zobacz memy, które komentują debatę prezydencką w TVP. Hity debaty to m. in. program Menelowe plus Stanisława Żółtka, czy latająca w studio mucha, której spodobała się fryzura Waldemara Witkowskiego. No i pytania zadawane przez prowadzącego Michała Adamczyka.