Przegląd prasy 15.02.2024 Wrocław. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wrocławia

Wielka wyprzedaż w Zakładach Porcelany Karolina w Jaworzynie Śląskiej i długie kolejki po zastawę stołową w promocji. Mieszkańcy miasta, ale i miłośnicy porcelany z regionu ustawiają się w długich kolejkach, by upolować coś dla siebie. Wiedzą, że to może jednak z ostatnich szans na zdobycie serwisów kultowej Karoliny, która ogłosiła upadłość i której losami kieruje teraz syndyk.

Już niedługo we Wrocławiu pojawi się idealna ścieżka dla fanów długich spacerów w otoczeniu piękna przyrody. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu rozpoczął bowiem budowę nowej trasy dla spacerowiczów i rowerzystów wzdłuż Oławy. To kolejny efekt Wrocławskiego Budżet Obywatelskiego.