Przegląd Piosenki Aktorskiej odwołany! Zamknięte kina, muzea i teatry [AKTUALNA LISTA]

TEN MATERIAŁ JEST AKTUALIZOWANY NA BIEŻĄCO. JEŚLI CHCESZ MIEĆ NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE KORONAWIRUSA WE WROCŁAWIU, WRÓĆ DO NAS I ODŚWIEŻ STRONĘ.

AKTUALIZACJA środa (11 marca), godz. 17.00 41. Przegląd Piosenki Aktorskiej został odwołany!

Zwrot pieniędzy za bilety kupione online otrzymają Państwo automatycznie na konto, najpóźniej do końca marca. Nie ma potrzeby kontaktu z Biurem Obsługi Widzów. Do 15 kwietnia bilety kupione w kasie, opłacone kartą lub gotówką można zwrócić mailem. Do 15 kwietnia bilety można zwrócić też w kasie, ale ze względu na wyjątkową sytuację gorąco apelujemy o zwroty drogą elektroniczną - apelują organizatorzy PPA.

środa (11 marca), godz. 14.50 Od 12 marca 2020 r. aż do odwołania wszystkie wydarzenia organizowane w NFM zostają wstrzymane. Jesteśmy w kontakcie z organizatorami imprez zewnętrznych, z którymi uzgadniamy nowe terminy koncertów - informuje Narodowe Forum Muzyki.

Ze względu na bezpieczeństwo Melomanów budynek będzie w tym czasie zamknięty dla zwiedzających, a Kasa NFM nieczynna. Zwroty biletów na koncerty odwołane w marcu będą przyjmowane online i ze względu na wyjątkową sytuację przedłużone do końca kwietnia

środa (11 marca), godz. 12.40 Zamknięcie Aquaparku do odwołania

Ze względów bezpieczeństwa od 11.03.2020 r. do odwołania Aquapark będzie nieczynny (dotyczy to wszystkich stref: Basenów Rekreacyjnych, Basenu Sportowego, Saunarium, Siłowni i Fitness). środa (11 marca), godz. 11.40 Informację o zamknięciu od jutra (12 marca) na dwa tygodnie teatrów, kin, placówek muzealnych i innych instytucji kulturalnych, podał, na konferencji prasowej, minister kultury Piotr Gliński. środa (11 marca) W związku z Uchwałą Nr 19/2020 Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola o zawieszeniu zajęć dydaktycznych na wszystkich uczelniach Wrocławia i Opola z dniem 11 marca 2020 roku do odwołania, decyzją Władz naszej Uczelni, odwołujemy premierę spektaklu dyplomowego IV roku Wydziału Aktorskiego pt. "Udając ofiarę" w reż. Krzysztofa Dracza i Teo Dumskiego.

Nie odbędą się zatem spektakle premierowe, zaplanowane na 13 i 14 marca o godz. 19:00, ani spektakle popremierowe w dniach: 16, 17 i 18 marca o godz. 18:00. Decyzje dotyczące ew. kolejnych zmian repertuarowych będziemy podawać na bieżąco na oficjalnej stronie AST oraz na profilu naszej Uczelni na Facebooku - informuje Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie. Filia we Wrocławiu.

wtorek (10 marca) Narodowe Forum Muzyki odwołało koncert zespołu Lao Che.

Odwołane zostały koncerty No to Che! zespołu Lao Che w Sali Głównej Narodowego Forum Muzyki (14 marca 2020, godz. 18:00 i godz. 21:00). Z organizatorem koncertu, Artystyczną Agencją Art Projekt rozmawiamy o nowych terminach koncertów zespołu. Bilety zachowują ważność, po ustaleniu nowych terminów niezwłocznie poinformujemy o dacie koncertu - informuje NFM.

21 marca 2020 r. miała się odbyć największa wiosenna impreza biegowa w okolicach Wrocławia. Już wiadomo, że 13. PANAS Półmaraton Ślężański nie odbędzie się w tym terminie. Z przykrością zawiadamiamy, że zmuszeni decyzją premiera Mateusza Morawieckiego o zakazie organizowania masowych imprez sportowych zmieniamy termin naszego biegu na sobotę 24.10.2020 - ogłosili organizatorzy. - Na wydarzenie zapisanych było ponad 5000 osób.

Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski wydał komunikat:

Mając na uwadze negatywną ocenę stanu bezpieczeństwa wynikającą z analizy sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, uprzejmie informuję, że na podstawie art. 34 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171) zakazywane będą planowane lub przeprowadzane imprezy masowe z udziałem publiczności. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na możliwość przeprowadzania niektórych imprez masowych, zwłaszcza sportowych, bez udziału publiczności. Bardzo proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji i współdziałanie z organami administracji publicznej w tej sprawie, w tym potwierdzanie, że dana impreza masowa mimo otrzymania stosownego zezwolenia nie zostanie przeprowadzona lub zostanie przeprowadzona bez udziału publiczności, tak, by nie było konieczne jej przerywanie na podstawie art. 34a ww. ustawy. NEXT FILM podjął decyzję o przesunięciu premiery kinowej filmu „W lesie dziś nie zaśnie nikt”. Nową datę premiery podamy w momencie, kiedy sytuacja w kraju się unormuje - mówi Joanna Jakubik z NEXT FILM.

Narodowe Forum Muzyki podało, że: koncert Siedem bram Jerozolimy, zaplanowany na 13 marca 2020 r., zostaje odwołany,

koncert NDR Radiophilharmonie, zaplanowany na 15 marca 2020 r., decyzją podjętą przez agencję orkiestry zostaje odwołany,

koncert Matinée, zaplanowany na 15 marca 2020 r., z powodów niezależnych od organizatora zostaje odwołany.** Muzeum Miejskie Wrocławia odwołuje zaplanowane w bieżącym tygodniu wernisaże:

"WROCŁAW PAULA ROSEGO”, w czwartek 12 marca 2020, o godz. 17:00 w Pałacu Królewskim,

„ELŻBIETA TERLIKOWSKA O nieznanym imieniu”, w piątek 13 marca 2020, o godz. 18:00 w Muzeum Teatru. poniedziałek (9 marca), godz. 20 Narodowe Forum Muzyki wstrzymuje sprzedaż biletów.

Sprzedaż biletów na najbliższe koncerty zespołów NFM oraz orkiestr gościnnych w Sali Głównej została wstrzymana. 10 marca, zaplanowane zostało spotkanie Dyrektora Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego p. Andrzeja Kosendiaka z Wojewodą Dolnośląskim p. Jarosławem Obremskim, po którym przekażemy Państwu dalsze informacje. Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia - napisał na swoim profilu na Facebooku zespół NFM

poniedziałek (9 marca), godz. 16 Wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski ogłosił:

Zgodnie z rekomendacją Główny Inspektorat Sanitarny na terenie Województwa Dolnośląskiego jak i na terenie całej Polski, imprezy masowe na zamkniętym terenie powyżej 1000 będą odwoływane zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych.

Teatr Muzyczny Capitol we Wrocławiu wprowadza zasady ochrony przed wirusami

Spektakle Teatru Muzycznego Capitol odbywają się zgodnie z planem. W naszym budynku podjęliśmy działania zapobiegawcze, które sprzyjają ochronie widzów i pracowników teatru. Odkażamy płynem dezynfekującym: klamki, poręcze, numerki w szatni, uchwyty i przyciski w windach, klamki i przyciski spłuczek w toaletach, terminal płatniczy w kasie. Nie dotykamy biletów przy ich sprawdzaniu, wyłączyliśmy suszarki do rąk w toaletach.

Odwołano koncert The Dire Straits Experience, który miał się odbyć 14 marca w Hali Ludowej.

Wciąż ważą się losy Przeglądu Piosenki Aktorskiej, ale decyzja o jego odwołaniu jeszcze nie zapadła. Imprezy sportowe na Dolnym Śląsku będą się mogły odbywać tylko bez udziału kibiców, dotyczy to także planowanego na koniec marca meczu Polska - Finlandia. Taką decyzję podjął dziś wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski.

Oto mecze, których dotyczy decyzja wojewody:

PIŁKA NOŻNA.27. KOLEJKA PKO EKSTRAKLASY: ŚLĄSK WROCŁAW – RAKÓW CZĘSTOCHOWA (13 MARCA)

PIŁKA NOŻNA. 13. KOLEJKA EKSTRALIGI KOBIET: AZS WROCŁAW – OLIMPIA SZCZECIN (14 MARCA)

SIATKÓWKA. 26. KOLEJKA KRISPOL 1. LIGI: KFC GWARDIA WROCŁAW – SPS CHROBRY GŁOGÓW (14 MARCA)

KOSZYKÓWKA. 22. KOLEJKA ENERGA BASKET LIGI KOBIET: ŚLĘZA WROCŁAW – POLITECHNIKA GDAŃSKA (14 MARCA)

SIATKÓWKA. 1. MECZ O 11. MIEJSCE LIGI SIATKÓWKI KOBIET: #VOLLEYWROCŁAW – WISŁA WARSZAWA (15 MARCA)

KOSZYKÓWKA. 24. KOLEJKA ENERGA BASKET LIGI: ŚLĄSK WROCŁAW – ANWIL WŁOCŁAWEK (17 MARCA)

PIŁKA NOŻNA. MECZ TOWARZYSKI POLSKA – FINLANDIA NA STADIONIE WROCŁAW (27 MARCA)

SIATKÓWKA. 3. MECZ O 11. MIEJSCE LIGI SIATKÓWKI KOBIET: #VOLLEYWROCŁAW – WISŁA WARSZAWA (28 MARCA)

KOSZYKÓWKA. 26. KOLEJKA ENERGA BASKET LIGI: ŚLĄSK WROCŁAW – STAL OSTRÓW WIELKOPOLSKI (29 MARCA)

SIATKÓWKA. EW. 5. MECZ O 11. MIEJSCE LIGI SIATKÓWKI KOBIET: #VOLLEYWROCŁAW – WISŁA WARSZAWA (4 KWIETNIA)

niedziela, 8 marca Orlen Przedszkoliada Tour 2020

W związku z potwierdzonym przez Ministerstwo Zdrowia przypadkiem zakażenia koronawirusem we Wrocławiu, uprzejmie informujemy o odwołaniu wrocławskiej edycji ORLEN PRZEDSZKOLIADA TOUR zaplanowanej na niedzielę, 8 marca 2020 w WKK Sport Center przy ul. Czajcza 19. Troska o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich uczestników naszego wydarzenia to dla nas najwyższe wartości. Ufamy, że nasza decyzja spotka się z Państwa zrozumieniem - informuje biuro prasowe

piątek (6 marca) Wrocławskie uczelnie Władze Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zdecydowały o odwołaniu wszystkich wydarzeń i imprez na uczelni, w których miałoby uczestniczyć powyżej 200 osób. Wiadomo już, że nie odbędzie się więc X edycja Szalonej Studenckiej Nocy Naukowej, która zaplanowana była na czwartek, 5 marca.

„W związku z sytuacją epidemiologiczną w Europie i pojawieniem się na terenie Polski koronawirusa (SARS-CoV-2) władze Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zdecydowały o odwołaniu do 22 marca wszystkich wydarzeń i imprez na uczelni skupiających powyżej 200 uczestników” - czytamy w piśmie rektora UPWr.

Rektor Politechniki Wrocławskiej zadecydował o odwołaniu wszystkich wydarzeń masowych odbywających się do 10.03.2020 r. Odwołany został m.in. wykład prof. Gérarda Mourou. Na termin majowy zostały przeniesione m.in. planowane na terenie Politechniki Wrocławskiej Mistrzostwa Programistów PLC, które miały odbyć się 14.03.2020 r. Instytucje kultury we Wrocławiu O odwoływane imprezy zapytaliśmy także pracowników wrocławskich centrów kultury i teatrów. Oto odpowiedzi, jakie uzyskaliśmy: Centrum Kultury Wrocław Zachód

Odwołujemy wszystkie imprezy, które miały odbyć się w marcu i kwietniu 2020 - informuje Agnieszka Stąsiek, zastępca dyrektora centrum. Centrum Kultury Agora

Obecnie zajęcia stałe oraz zaplanowane projekty realizujemy zgodnie z założeniami. W przypadku odgórnej decyzji o odwołaniu imprez podejmiemy odpowiednie kroki - wyjaśnia Pola Fedyszyn, specjalista ds. promocji z Centrum Kultury Agora. Ośrodek Postaw Twórczych

Ośrodek Postaw Twórczych nie planuje odwoływać żadnych imprez. Nie panikujmy - mówi Dawid Bargenda z zespołu OPT.

Dzień dobry Pani Redaktor,

Ośrodek Działań Twórczych Światowid

Z przyjemnością informuję, że wszystkie zajęcia, warsztaty, imprezy i koncerty odbywają się zgodnie z planem - poinformowała nas Izabela Łaba, dyrektor ośrodka.

Wrocławski Teatr Współczesny

Na ten moment nie odwołujemy żadnych wydarzeń - odpowiedziała Żaneta Górecka. Teatr Muzyczny Capitol

Nie planujemy odwołania spektakli - mówi Joanna Kiszkis, rzeczniczka prasowa Capitolu. Wrocławski Teatr Komedia

Na dzień dzisiejszy Wrocławski Teatr Komedia nie planuje odwołania zaplanowanych spektakli - mówi Agnieszka Paluszkiewicz.

Oczywiście, jeżeli taka decyzja zapadnie ze strony decydentów, to się dostosujemy. Na razie liczę na to, że rozsądek jednak weźmie górę - dodaje Wojciech Dąbrowski. Teatr Polski

Nasze spektakle odbywają się zgodnie z planem, gramy na trzech scenach (Duża Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego, Scena Kameralna oraz Scena na Świebodzkim - odpowiedziała nam Ewa Bąkowska.

