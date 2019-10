Przegląd najmodniejszych modeli płaszczy i kurtek na sezon jesień-zima 2019/2020

Pogoda już nie rozpieszcza – temperatura za oknem znacznie spadła, dzień jest coraz krótszy, a częstsze niż zwykle opady deszczu nieuchronnie przypominają o tym, że do Polski zawitała jesień. Nic więc dziwnego, że na ulice miast już na dobre zawitała moda na ciepłe kurtki i płaszcze damskie. Zastanawiasz się, jaki model wybrać dla siebie? Zanim podejmiesz decyzję, koniecznie zapoznaj się z naszym przeglądem najciekawszych fasonów!

Kolorowe płaszcze i kurtki damskie

Doskonała informacja dla tych z Was, które uwielbiają wyróżniać się z tłumu, chętnie sięgają po niebanalne dodatki i nie boją się modowych wyzwań: w najbliższych miesiącach na topie będą kolorowe kurtki i płaszcze! Choć co roku świetnie sprawdza się ponadczasowa paleta kolorów z granatami i szarościami na czele, w sezonie jesień-zima 2019/2020, możesz pozwolić sobie na szczyptę kolorystycznej ekstrawagancji!

Jeśli chcesz wprowadzić do swojej szafy powiew świeżości, koniecznie sięgnij po lekką, pikowaną kurtkę damską w odcieniu pastelowej żółci. Model w takim wydaniu doda charakteru każdej Twojej stylizacji i sprawi, że będziesz wyglądać bardzo oryginalnie. Energetyczny, żółty kolor stanowi świetną bazę dla casualowych zestawów z ciepłymi swetrami, prostymi jeansami oraz czarnymi sztybletami.



Jesienią idealnym wyborem będzie także kurtka w odcieniu pastelowego różu, orzeźwiającej limonki, intensywnej czerwieni lub bordo. Podczas wyjątkowo ulewnych dni dobrym rozwiązaniem będzie model przeciwdeszczowy z wysoko zapinanym kołnierzem, zaś na ekstremalną pogodę najlepiej sprawdzi się wiatroszczelna, wodoodporna i oddychająca kurtka damska typu softshell.

Kolorowe kurtki i płaszcze to rewelacyjny sposób, by wyrazić siebie, swoją niepowtarzalną osobowość oraz gotowość do modowych eksperymentów! W poszukiwaniu inspiracji koniecznie zajrzyj na https://www.tchibo.pl/panie-kurtki-kamizelki-c400048443.html.

Kurtki damskie w rockowym stylu

Szukasz dla siebie odpowiedniej kurtki na jesień, która równie dobrze sprawdziłaby się w zestawieniach biurowych, casualowych, jak i na większe wyjścia? Jeśli niepokorny, rockowy styl to coś, co najlepiej odzwierciedla Twój charakter, koniecznie postaw na ponadczasową ramoneskę! W zależności od potrzeb, wykorzystaj ją jako okrycie wierzchnie lub marynarkę, która doda nieco pikanterii każdemu outfitowi.





Noś ją do czarnych, dopasowanych spodni, skórzanych botków na słupku i plecaka z połyskującymi nitami (tak robi Taylor Swift), do gładkiego t-shirta, jasnych jeansów i dużej, wzorzystej torby (jak Kate Moss) czy eleganckiej sukienki i seksownych szpilek, jak Irina Shayk. Największa zaleta tego typu kurtek damskich? Uniwersalność! Są idealne do biura, na popołudniową kawę z koleżankami i romantyczny wypad do kina z ukochanym.

Modne płaszcze damskie – w klasycznym stylu

Jesienny płaszcz damski to zazwyczaj zakup na lata. Jeśli więc nie chcesz być zależna od zmieniających się trendów, postaw na ciepły, klasyczny fason, które będzie idealnym dopełnieniem Twoich stylizacji przez kilka sezonów.





Doskonałą propozycją w sam raz na kapryśną pogodę jest płaszcz damski przed kolano w uroczym, szarym kolorze. Jeśli chcesz mieć pewność, że nie zmarzniesz, koniecznie sięgnij po model z**domieszką wełny, która zagwarantuje Ci przyjemne uczucie ciepła nawet w najchłodniejsze dni. Dla miłośniczek wyrafinowanej elegancji szczególnie polecany jest damski płaszcz np. z szerokim, wykładanym kołnierzem**, wpuszczanymi kieszeniami oraz dużymi guzikami z przodu.



Wskazówka



Zwróć uwagę na to, by wybrany przez Ciebie płaszcz posiadał rozcięcie z tyłu, które zapewni Ci pełną swobodę ruchów!



Dobierz do niego czarną, dopasowaną spódnicę ze skóry ekologicznej, eleganckie botki na słupku oraz gładką, białą koszulę. Całość dopełnij stylową listonoszką na łańcuszku i wzorzystą apaszką, która będzie mocnym akcentem zestawu. Jeśli zależy Ci na bardziej casualowym looku, do szarego płaszcza dopasuj ciemne jeansy, t-shirt z modnym printem, sztyblety w ciekawym kolorze oraz dużą, skórzaną torbę do ręki.

Na co dzień zdecydowanie najlepiej czujesz się w swobodnych stylizacjach? W takim razie dwustronny, pikowany płaszcz damski, zapinany na zamek błyskawiczny, jest wprost stworzony dla Ciebie! Czarny czy szary? Teraz nie musisz wybierać – w zależności od tego, na którą stronę go odwrócisz, taki kolor wyeksponujesz. Jeden płaszcz, a tak wiele możliwości! To idealny model dla kobiet, które zawsze chcą świetnie wyglądać, a jednocześnie nie lubią mieć w swoich szafach zbyt wielu opcji do wyboru.