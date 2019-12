Przedszkole Tajemniczy Ogród na Sępolnie zostanie zamknięte?

Do rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola na Sępolnie docierają informacje, że przedstawiciele Wydziału Przedszkoli i Szkół Podstawowych we Wrocławiu oraz Grzegorz Kempa, dyrektor placówki przy ul. Walerego Sławka, po cichu tworzą listy chętnych do przeniesienia dzieci do przedszkoli przy ulicach: Tramwajowej, Wittiga, Dembowskiego i Jackowskiego, które zaproponowano w zamian za miejsca w „Tajemniczym Ogrodzie”.

Rodzice wysłali list do prezydenta Jacka Sutryka. Domagają się w nim remontu, który zapewniłby funkcjonowanie przedszkola w dotychczasowym budynku i konsultacji w sprawie jego przyszłości. Chcą też sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki na której stoi placówka, tak by zakładał dalsze pełnienie funkcji edukacyjnych i uniemożliwiał jej podział, a następnie sprzedaż na inne cele.

Podejrzewają, że miasto dąży do likwidacji Tajemniczego Ogrodu i sprzedaży starej, poniemieckiej willi wraz z ogromnym ogrodem liczącym 8 tysięcy mkw deweloperowi.