Przedszkole Tajemniczy Ogród na Sępolnie zostaje! Rodzice czekają na decyzję na piśmie

Rekrutacja nie zostanie wstrzymana

Zapewniono nas, ze zarówno nasze dzieci, ale też kolejne roczniki nadal będą uczęszczały do "Tajemniczego Ogrodu". Rekrutacja do niego odbędzie się tak jak w poprzednich latach. Zmieni się za to dyrektor placówki. Konkurs na nowego dyrektora ma być rozpisany jeszcze w lutym. Dowiedzieliśmy się też, że poproszono przedszkolanki, by nie szukały nowej pracy. To też dobry znak dla nas. Myślę, że urzędnicy nie spodziewali się, że opór z naszej strony będzie tak twardy. Wszyscy czekają teraz na potwierdzenie wszystkich deklaracji miasta na piśmie. Mam nadzieję, że hipokryzja urzędników nie jest posunięta aż do takiego stopnia, by teraz próbowali się od tego wykręcić

- mówi Katarzyna Sikorska, przewodnicząca Rady Rodziców w przedszkolu.

Przedstawiciele miasta na wczorajszym spotkaniu poinformowali rodziców, że niezbędne prace remontowe, które należałoby przeprowadzić w budynku będą kosztowały około 4,5 mln zł. Nie wiadomo jednak kiedy będą one prowadzone, takie decyzje mają być dopiero podjęte. Wiadomo za to na pewno, ze opcja budowy nowego przedszkola na tym terenie nie wchodzi w grę z powodu braku pieniędzy.