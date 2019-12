Czy 22 grudnia 2019 to niedziela handlowa? Tak! W tę niedzielę zrobimy zakupy. To jedna z trzech niedziel handlowych w grudniu - sklepy 22 grudnia są czynne. Grudzień 2019 to jedyny miesiąc w tym roku, w którym sklepy będą czynne tak często. Kolejne niedzielne zakupy zrobimy w następnym tygodniu.

