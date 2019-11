Black Friday za nami, a przed nami Cyber Monday! Oto, jakie sklepy biorą udział w wyprzedażach w poniedziałek. Zobaczcie!

Cyber Monday 2019 - kiedy?

Cyber Monday 2019 - na czym polega?

Cyber Monday 2019. Na co uważać?

CYBER MONDAY 2019: Jakie sklepy?

Zara

H&M

Answear

Reserved

Mohito

House

Cropp

Orsay

Mango

Bershka

Top Secret

Stradivarius

Świat Książki

Empik

Sephora

Douglas

Neonail

Semilac

Adidas

Reebok

Sizeer

New Balance

4F

Deichmann

CCC

RTV EURO AGD

Media Markt

Media Expert

Komputronik

X-kom

Intimissimi

Oysho

Tezenis

Esotiq

Etam

Calzedonia

Pandora

Gatta

Wittchen

Allegro

Zalando



Cyber Monday zawsze wypada w poniedziałek tuż po Black Weekend, a niektóre sklepy po prostu przedłużają swoje promocje, tyle że w Cyber Monday są one dostępne już tylko na stronach internetowych sklepów. W tym roku Cyber Monday przypada na 2 grudnia.W Cyberponiedziałek możemy spodziewać się różnorakich promocji, ale tylko i wyłącznie w internecie. Oczywiście, możemy zamówić produkty z odbiorem osobistym w sklepie stacjonarnym, jednak zakupy trzeba zrobić przez internet, korzystając ze stron internetowych sklepów. A są przecież także sklepy, które funkcjonują tylko i wyłącznie jako sklepy internetowe.Warto jednak pamiętać, byśmy nie zostali zaślepieni internetowymi promocjami. Lepiej być czujnym i ostrożnym - apelują przedstawiciele Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.- Na zakupach wirtualnych musimy się zachowywać tak jak podczas zakupów w sklepie stacjonarnym - rozważnie. Zdarza się, że w internecie, niestety, nie zachowujemy czujności. Przeczytajmy regulamin zakupów, sprawdźmy, czy sprzedawca podaje swoje dane. Jest to ważne, ponieważ będziemy wiedzieli z kim i jak się skontaktować, gdy np. trzeba będzie zgłosić reklamację. Zwróćmy uwagę na wszystkie koszty – ile kosztuje produkt, ile wynosi wysyłka, czy są dodatkowe koszty - mówi Agnieszka Majchrzak z biura prasowego UOKiK. - Otrzymujemy zgłoszenia od osób, które skusiła bardzo niska cena markowych butów lub telewizorów, a okazało się, że produkty nigdy nie zostały im wysłane, a przelane wcześniej pieniądze przepadły. Niska cena bardzo drogiego produktu powinna wzbudzić naszą czujność.Jest jeszcze jedna zasada: gdy kupujemy przez internet, możemy zrezygnować z zakupów w ciągu 14 dni od odbioru przesyłki. To jest czas na ochłonięcie i przemyślenie decyzji. Odsyłamy rzecz na własny koszt, a sklep oddaje nam pieniądze za towar i przesyłkę (ale najtańszą oferowaną przez siebie).- Jeżeli produkt był przez nas używany, np. odkurzałam zakupionym odkurzaczem i chcę skorzystać z 14-dniowego terminu na odstąpienie, to sprzedawca może obciążyć mnie kosztem za zmniejszenie wartości odkurzacza. Prawo odstąpienia od umowy obowiązuje tylko w Unii Europejskiej - przypomina Majchrzak. - Nie możemy z niego skorzystać, gdy sprzedawca jest z USA czy z Chin. Dlatego warto sprawdzić też, gdzie ma siedzibę sprzedawca, np. trudno będzie reklamować wadę telefonu u sprzedawcy z Chin.A jakie znane sklepy biorą udział w cyberponiedziałkowych promocjach?Jakie znane marki biorą udział w cybermondayowych wyprzedażach? Sprawdziliśmy. Poniżej znajdziecie listę marek z podziałem na kategorie sprzedażowe.