Prokurator postawił zarzuty za fałszowanie podpisów pod listami wyborczymi byłego senatora Józefa Piniora

"Na polecenie prokuratora Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu (9 lutego 2022 r.) funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymali kobietę w sprawie podrabiania podpisów na listach poparcia dla kandydata na senatora RP Józefa P. w wyborach do Senatu w 2015 roku" - podaje prokuratura. Zatrzymana Natalia P. usłyszała prokuratorskie zarzuty.