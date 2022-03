Prokurator generalny interweniuje w sprawie podejrzanego o gwałt na ukraińskiej uchodźczyni. "Niezrozumiała decyzja sądu"

Przypomnijmy, że do gwałtu na obywatelce Ukrainy miało dojść we Wrocławiu w dniach 8 - 9 marca. 19-latka zgłosiła się wówczas na policję, twierdząc, że 49-letni Krzysztof J., który wcześniej zaoferował jej przez internet pomoc, zgwałcił ją w jego mieszkaniu. Mężczyzna został zatrzymany półtorej godziny później. O sprawie pisaliśmy tutaj:

Dnia 11 marca prokuratura rejonowa dla Wrocławia Fabrycznej wystosowała do sądu wniosek o tymczasowy areszt dla podejrzanego. Sąd odrzucił wniosek 12 marca, jednocześnie obejmując podejrzanego dozorem policyjnym. Oznacza to, że Krzysztof J., do czasu zakończenia śledztwa będzie musiał raz w tygodniu stawiać się na policji.

