Prognoza pogody na niedzielę: Wrocław (19.05). Czego możemy się spodziewać? Zobacz przewidywania meteorologów Redakcja Naszemiasto.pl

Pogoda na niedzielę we Wrocławiu. Według zapowiedzi meteorologów dziś temperatura ma wynieść od 14°C do 21°C. Czy będą opady? Czy będzie słońce? W tym miejscu sprawdzisz pogodę na dziś (niedziela, (19.05) dla Wrocławia. Biorąc pod uwagę naszą prognozę pogody łatwiej będzie ci zaplanować popołudnie i wieczór we Wrocławiu.