Przed nami pogodna, wręcz – jak na tę porę roku - „gorąca” niedziela. Termometry pokażą do 24 st. C we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr (w porywach do 15 km/h), południowo-zachodni. Ładna pogoda czeka nas również w przyszłym tygodniu.