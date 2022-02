Prognoza dla Wrocławia i regionu: Po chwilowym uspokojeniu czekają nas kolejne uderzenia orkanu

„W ciągu ostatnich godzin porywy wiatru było wyraźnie słabsze od przewidywanych i nie przekraczały 85 km/h. Wygląda na to, że mamy do czynienia tylko z chwilowym uspokojeniem i na najbliższe godziny prędkość wiatru będzie się utrzymywać i wzrastać do około 90 km/h. Po południu i wieczorem w czwartek nad Dolnym Śląskiem będzie przechodził kolejny wtórny chłodny front, który przyniesie silniejsze porywy wiatru, które w porywach mogą osiągnąć prędkość do 110 km/h, a lokalnie nawet do 120 km/h” - zapowiada Emilia Szewczak, synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.