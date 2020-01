Profesor Jan Miodek okradziony? Językoznawca wyjaśnia...

Profesor Jan Miodek padł ofiarą naciągaczy. Został oszukany metodą "na wnuczka" - tę historię od kilku dni opisują media. Językoznawca miał o tym wspomnieć podczas spotkania z seniorami organizowanego w ramach kampanii "Nic przez telefon". - Zakazuję o tym pisać. To było 10 lat temu i nic się nikomu nie stało - mówi teraz profesor.

Zdaniem profesora Jana Miodka media żerują na jego historii dorabiając sobie przy tym do niej całą otoczkę. Podczas wystąpienia, które miało miejsce kilka dni temu we Wrocławiu, opowiedział seniorom o swojej przygodzie sprzed 10 lat, kiedy to miał zostać oszukany metodą "na wnuczka".

Do profesora miał zadzwonić rzekomy kierowca, który jechał ł do niego z dokumentami niezbędnymi do odebrania rzekomego transportu książek podarowanych Uniwersytetowi Wrocławskiemu przez zaprzyjaźnioną uczelnię z Holandii. Kierowca oświadczył profesorowi, że zepsuł mu się samochód i natychmiast potrzebuje pieniędzy na naprawę. Prof. Miodek pieniądze przekazał.