Prof. Simon: Spacery są dobre dla zdrowia. Gorsze jest picie wódki w domu!

Zdaniem profesora Simona, powinno się ludziom pozwolić na spacery, czy jazdę na rowerze. Bo to dobre dla zdrowia.

Profesor Simon skrytykował też niedawno wprowadzony zakaz wstępu do lasu.

To szaleństwo - mówił. - Zachęcałem do wprowadzenia restrykcji. Słusznie, że dotyczyły kawiarni, restauracji, hoteli, barów, miejsc gromadzenia się ludzi, kin, teatrów, zabrań. To jest poza dyskusją. Galerie też powinny być zamknięte z uwagi na bliski kontakt ludzi. Nie bardzo wiem jednak, dlaczego nie można wejść do lasu, gdzie spotyka się jedną osobę na dziesięć kilometrów. To chyba są nadmierne restrykcje. To jest szaleństwo. To nie jest prawidłowe podejście.