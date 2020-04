Prof. Simon: Nie wpuszczajcie ludzi do kościoła, to pewna śmierć!

Tylko do soboty 11 kwietnia ma obowiązywać ograniczenie liczby wiernych uczestniczących w nabożeństwach w kościołach do pięciu. Od niedzieli na mszach będzie mogło znów pojawiać się do 50 wiernych. Tak zapisano w rozporządzeniu ministra zdrowia. "Skutki mogą być katastrofalne!" - ostrzega profesor Krzysztof Simon, ordynator oddziału zakaźnego szpitala przy ulicy Koszarowej we Wrocławiu.