Prof. Jan Miodek będzie zapowiadał przystanek "Uniwersytet Wrocławski"

To pomysł MPK, a ja na tę propozycję chętnie przystałem. Nie ukrywam, że jest mi bardzo miło. Chyba w każdym człowieku jest odrobina pragnienia, by zostać uwiecznionym. Kiedyś taksówkarz powiedział mi: "pana nie będzie, a krasnal będzie" (profesor Miodek ma swojego krasnala przed budynkiem Instytutu Filologii Polskiej - przyp. red.). Odpowiedziałem, że jak go nie ukradną złomiarze, to będzie