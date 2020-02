Prof. Andrzej Rokita został rektorem wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego na kolejną kadencję

- Te cztery ostatnie lata służyły rozwojowi uczelni. Nie były jednak łatwe. Pierwszy okres to stabilizacja finansów. Gdy przypomnę sobie rok 2017, to do tej pory prostują mi się włosy. Udało się jednak poszukać oszczędności, ale też możliwości zarabiania. Bo uczelnia, to duże przedsiębiorstwo - przyznał rektor-elekt. - Dziś uczelnia jest stabilna finansowo. Nie mamy żadnych długów - oświadczył.

O tym, że zostanie wybrany na kadencję 2020-2024 było wiadomo już kilkanaście dni temu. Konkurentów nie miał, a we wtorek zagłosowało na niego 95 z 96 elektorów. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Taki wynik to ewenement nawet na skalę krajową.

Plany starego-nowego rektora na następną kadencję są ambitne i konkretne. Pierwsza rzecz to rewitalizacja lekkoatletycznego stadionu przy ul. Witelona. Ta inwestycja powinna być gotowa już w tym roku. Będzie tam osiem torów do sprintów, cztery na dłuższe dystanse. Do tego rzutnie do oszczepu, młota czy dysku, miejsca do pchania kulą, rozbieg dla tyczkarzy, skoczków wzwyż czy trójskoczków, niewielkie trybuny i pomieszczenie do przechowywania sprzętu dydaktycznego. Jedyny problem jest taki, że niestety jedno okrążenie będzie miało nie 400 m (tak jak pełnowymiarowe stadiony), ale 333 m. Nie było miejsca, by zaprojektować to inaczej. - Chcemy, to miejsce otworzyć na park Szczytnicki, aby służyło także mieszkańcom - mówi prof. Rokita.

Inny pomysł to centrum badawcze, który miałoby powstać w dawnym budynku Hotelu Olimpia przy Stadionie Olimpijskim. - Chcę w jednym miejscu zgromadzić wszystkich, którzy zajmują się nauką. Stworzyć taki amerykański "lab". Chodzi o to, aby każdy, kto chce się zbadać i postawić diagnozę w zakresie aktywności fizycznej wiedział, że może tam przyjechać i będzie dzięki temu wiedział co jeść, jak biegać, jak poprawić wyniki - tak profesor wyjaśniał ideę Centralnego Laboratorium Naukowo-Badawczego.