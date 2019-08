Proces dzieciobójczyni spod Wrocławia został utajniony

Za zabicie dziecka w tzw „szoku poporodowym” grozi jej do pięciu lat więzienia. Do tragedii doszło w styczniu w Ujeźdźcu Małym, wsi pod Trzebnicą.

Z ustaleń śledztwa wynika, że dziewczyna dopiero kilkanaście dni przed porodem zorientowała się, że jest w ciąży. I to przypadkiem, kiedy była w jednym z wrocławskich szpitali na badaniach. Było to 18 grudnia ubiegłego roku. Poród zaczął się w sylwestra. Młoda kobieta urodziła dziecko – zdaniem prokuratury żywą, zdrową dziewczynkę. Wyniosła ją do lasu. Tam córeczka zmarła z wyziębienia. Potem matka zabrała jej ciało do domu i schowała w szafie.

W kwietniu ubiegłego roku Małgorzata G. poszła na imprezę do klubu przy Rynku we Wrocławiu. Wyjaśniała później w śledztwie, że dopiero dzień później zorientowała się, że odbyła z kimś stosunek seksualny. Była pijana albo ktoś podał jej jakąś odurzającą substancję – czytamy w uzasadnieniu aktu oskarżenia. Z lektury nie wynika, by śledczy badali ten wątek sprawy. Wiemy, że nie prowadzono osobnego śledztwa w sprawie ewentualnego zgwałcenia Małgorzaty G. Prokurator napisał jedynie, że nie ustalono kim jest ojciec oraz, że podejrzana nie współpracowała w tej sprawie ze śledczymi.