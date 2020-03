Prezydent Wrocławia: mam nadzieję, że Wałbrzych i Romek się nie poddadzą! A do wrocławian apeluję

- Ta uchwała była apelem i wołaniem, abyśmy wreszcie zauważyli to, co się dzieje. Wałbrzych przystąpił do podjęcia prawa, które już dawno powinno być prawem na poziomie krajowym, prawem powszechnie obowiązującym. Giniemy pod tymi milionami ton plastiku - mówi Jacek Sutryk i apeluje także do wrocławian o to, by powstrzymali się od używania jednorazowego plastiku.

Przypomnijmy, że uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha, nazywana plastikową na razie nie przeszła. Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski rozstrzygnięciem nadzorczym 27 lutego stwierdził jej nieważność. Uchwała podjęta 30 stycznia 2020 roku zakładała, że od 21 marca na terenie nieruchomości będących własnością gminy nie będzie można posiadać i używać jednorazowego plastiku.

Od września nie można byłoby też w sklepach na terenie miasta udostępniać i sprzedawać foliowych toreb. Wojewoda miał wątpliwości co do zgodności z prawem naszej uchwały, zwrócił się do prezydenta Wałbrzycha i do rady miejskiej o wyjaśnienia. Otrzymał wyjaśnienia, ale zmian w uchwale nie zakładano.