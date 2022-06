Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk apeluje do PKP w sprawie rogatek na ul. Zwycięskiej. "Ja z tym nie miałem nic wspólnego"

"Nie dość, że tworzą się gigantyczne korki, to jest o prostu niebezpiecznie, bo kierowcom zdarza się utknąć na torach. Tylko czekać aż dojdzie tam do jakiegoś wypadku" – skarżą się zmotoryzowani mieszkańcy Wrocławia.

Prezydent miasta Jacek Sutryk, w rozmowie z Radiem Wrocław tłumaczy, że "z tym zadaniem nie ma i nie miał nic wspólnego". Odpowiedzialne są Polskie Koleje Państwowe.

"Mogę odpytywać, mogę prosić o interwencję i to robimy. (…) W przyszłym tygodniu poprosiłem w tej sprawie o spotkanie PKP" - powiedział prezydent na radiowej antenie.

W imieniu swoim i mieszkańców Wrocławia Jacek Sutryk wysłał też do kolei oficjalne pismo.

"Z niepokojem obserwuję występujące od 12 czerwca problemy z funkcjonowaniem przejazdów kolejowych na przecięciach linii kolejowej nr 285 z ul. Zwycięską oraz z ul. Buforową. Nie muszę przypominać, że wielokrotnie powodowały one prawdziwy paraliż południowych dzielnic Wrocławia - dezorganizację funkcjonowania komunikacji zbiorowej i oczywiście gigantyczne niezadowolenie mieszkańców" - napisał prezydent Wrocławia w piśmie (z 24 czerwca) do dyrektora Zakładów Linii Kolejowych we Wrocławiu Zbigniewa Gzika.