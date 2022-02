Prezes Ratajszczak odchodzi z wrocławskiego zoo na dniach! "Mogłem zostać, ale nie chcę" Nadia Szagdaj

- Nikogo nie deprecjonując - w jakim stanie było zoo, które przejmowałem, wie każdy - mówił prezes Ratajszczak. - Na początku mieszkałem w ogrodzie, w służbowym mieszkaniu i na przykład, nocą sam karmiłem manaty.

Prezes zoo Radosław Ratajszczak odchodzi ze stanowiska 28 lutego. Wyjeżdża do Wietnamu, gdzie w parku Cuc Phuong obejmie stanowisko dyrektora Programu Ochrony Naczelnych. W środę (16 lutego) we wrocławskim Odra Centrum żegnali go przewodnicy miejscy i pasjonaci Wrocławia. Prezes enigmatycznie wypowiadał się na temat powodów swojej rezygnacji. - Nie jestem typem człowieka, który trwa. Chcę się rozwijać. Mogłem tu nadal być, ale nie chciałem. Ja nie szukałem pracy. To praca znalazła mnie - powiedział.