Prezenty na Walentynki, które oboje pokochacie

Im bliżej Walentynek, tym mniej wolnych miejsc w romantycznych restauracjach, gabinetach spa oferujących masaże dla dwojga i na seansach komedii romantycznych. Nie musisz się tym jednak martwić. Zwykle 14 lutego kina, kawiarnie i salony z zabiegami dla par pękają w szwach, a grafik jest bardzo napięty. Zdarza się, że kiedy Ty z ukochaną osobą delektujesz się deserem, obok ktoś znacząco patrzy na zegarek, bo właśnie czeka na swoją kolej do stolika. Może więc warto wybrać się na walentynkowe atrakcje kilka dni wcześniej albo później? A same Walentynki spędzić w domu – robiąc razem jakieś miłe rzeczy? Zobacz nasz pomysł na Walentynki!

Zabawy w kuchni dla dwojga

Zwykle walentynkowe wyjście to wydatek rzędu od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Za taką kwotę można kupić kuchenne urządzenia, które pomogą przygotować w domu romantyczne danie. Dobra gofrownica, grill elektryczny czy maszynka do gotowania jajek – to sprzęty, które przydadzą się każdej parze, a przy okazji są to świetne prezenty na walentynki. Wspólne gotowanie to doskonała zabawa, ale też sprawdzony sposób na tworzenie więzi. W sklepach Wrocław Fashion Outlet znajdziecie też ekspresy do kawy, patelnie idealne do pancake czy opiekacze do kanapek. Zakup sprzętu na Walentynki to świetny pomysł, gdy dysponujecie ograniczonym budżetem – może być jednym wspólnym prezentem dla dwojga i służyć Wam przez lata, nie tylko w Walentynki. W poszukiwaniu ciekawych rozwiązań zajrzyjcie do Tchibo, Tefal WMF czy Dajar.

Sypialnia jak ze snów

W łóżku spędzamy dużo czasu. Warto więc sprawić, by sypialnia stała się prawdziwą świątynią relaksu. Doskonałej jakości pościel to świetny walentynkowy prezent dla dwojga. W Greno znajdziecie pościele z miękkiej bawełny, w różnych wymiarach i wzorach. Będziecie zachwyceni, gdy sprawdzicie jaką przyjemność sprawia wślizgnięcie się w satynową bawełnę po ciężkim dniu. Doskonałym uzupełnieniem domowego wieczoru dla dwojga będą puszyste szlafroki. W budowaniu buduarowego nastroju pomogą kadzidełka i świece. Jeśli wybierzecie te do masażu – np. marki Organique – sypialnia może się zamienić w spa. A jeśli już o spa mowa, warto pamiętać, że skrót spa oznacza sanus per aquam, czyli zdrowie przez wodę. Idealnym wstępem do masażu będzie więc kąpiel dla dwojga. Odrobinę luksusu dodadzą jej kule do kąpieli albo kwiatowy nektar Bloom Essence. Ciekawym dodatkiem mogą być też płatki kwiatów.

Pomysły na prezent na Walentynki dla Niej

A jeśli jesteście tradycjonalistami i zamiast prezentów dla dwojga chcecie obdarować swoją drugą połówkę czymś wyjątkowym, warto zajrzeć do sklepów z biżuterią albo bielizną. Kolczyki, naszyjniki, zegarki to jedne z najpopularniejszych prezentów dla żony i dziewczyny. W salonie Apart znajdziecie produkty w różnych przedziałach cenowych. Zarówno coś na studencką kieszeń, jak i bogato zdobione szlachetnymi kamieniami zestawy dla osób szukających luksusowych prezentów.

Po zmysłową bieliznę warto wybrać się do sklepu Calzedonia. Sprawdzony prezent dla żony albo partnerki to koronkowe komplety w czerwieni i czerni. A jeśli Twoja ukochana preferuje bardziej sportowy albo nonszalancki styl? Zajrzyj do Gatta! Nie wiesz jaki prezent najbardziej ucieszył by Twoją wybrankę? Świetnym prezentem może okazać się karta podarunkowa do Wrocław Fashion Outlet. Dzięki niej Twoja druga połówka kupi coś, o czym naprawdę marzy.

Pomysł na prezent na Walentynki dla Niego

Może wydawać się, że prezent na Walentynki dla męża czy chłopaka to trudniejszy temat. A przecież wielu mężczyzn to gadżeciarze, a Walentynki to świetna okazja, by ich tymi gadżetami obdarować. Skórzane bransoletki, wisiorki przypominające nieśmiertelniki czy modne zegarki to tylko jeden z pomysłów na prezent dla niego. Jeśli twój partner kocha sport, możesz go obdarować koszulką na siłownię, czapką narciarską albo goglami. We Wrocław Fashion Outlet wybór marek sportowych jest naprawdę duży. Są brandy dedykowane sportom zimowym jak np. Salomon czy te dedykowane codziennej aktywności jak 4F czy Puma.

Klasycznym i zawsze sprawdzonym prezentem dla mężczyzny na Walentynki są perfumy i wody toaletowe. Duży wybór zapachów znajdziesz w salonie Frivol. A jeśli Twój mężczyzna jest fanem pielęgnacji – zobacz męskie zestawy w Organique. Znajdziesz tam produkty do pielęgnacji skóry i zarostu.

Kupuj i oszczędzaj nie tylko w Walentynki

We Wrocław Fashion Outlet walentynkowy czas zbiega się z finałem zimowych wyprzedaży. To idealna okazja, by kupić prezent dla bliskiej osoby, a przy okazji wybrać coś miłego dla siebie – w końcu siebie też powinniśmy kochać, nie tylko w Walentynki. W terminie od 11 do 15 lutego w salonach z odzieżą, obuwiem, małym AGD, biżuterią, wyposażeniem wnętrz i wielu innych będzie czekać na kupujących masa okazji. To też świetny moment by dołączyć do Wrocław Fashion Club. Wystarczy, że pobierzesz na swój telefon aplikację lub odbierzesz kartę programu w Punkcie Informacyjnym albo sklepie, który bierze udział w akcji. Przy zakupach będziesz otrzymywać 5% wydanej kwoty jako bonus do wykorzystania przy kolejnych zakupach.