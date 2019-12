Prezenty last minute – co kupić najbliższym, kiedy czasu coraz mniej?

Mimo tego, że w tym roku mieliśmy za wybieranie prezentów zabrać się o wiele wcześniej, to i tak wyszło, jak zawsze. Jest jednak jeszcze sposób, na uniknięcie corocznego maratonu po sklepach. Poniżej znajdziecie kilka propozycji na podarunki dla najbliższych, które będą nie tylko perfekcyjnie dopasowane do obdarowywanego, ale również bez problemu zaopatrzycie się w nie… siedząc w domu.

Znalezienie prezentu dla najbliższych potrafi być nie lada wyzwaniem. O ile elegancki zestaw kawy czy herbaty dla dawno niewidzianego wujka, czy nauczycielki dziecka jest prezentem uniwersalnym i odpowiednim, o tyle z upominkiem dla rodziny czy przyjaciół mamy już o wiele większy problem. Przecież chcemy, żeby było to coś wyjątkowego, praktycznego i przygotowanego z myślą o konkretnej osobie. Na co więc postawić? Poniżej znajdziecie kilka podpowiedzi dopasowanych do… charakteru obdarowywanego. Kocham błyskotki - jak wybrać prezent dla kobiety? U was w rodzinie też jest taka kobieta? Niezależnie czy to mama, młodsza siostra czy babcia-elegantka, ich znakiem rozpoznawczym jest zamiłowanie do biżuterii i wszelkich rzeczy w stylu glamour. Co więc będzie strzałem w dziesiątkę? Oczywiście – naszyjnik lub bransoletka. Należy jednak pamiętać, że z biżuterią jest jak z ulubionym kosmetykiem czy perfumami - jest to niezwykle osobisty podarunek. Musi być więc wyjątkowy, aby osoba obdarowana od razu wiedziała, że prezent był przygotowany specjalnie z myślą o niej. Gwarancją tego będzie z pewnością osobisty grawer na przywieszce – imię, uczucie (miłość, przyjaźń, a może szczerość?) czy wyznania (kocham cię, dziękuję czy powodzenia). Na Empik Foto można wybierać wśród przywieszek w wersji złotej lub srebrnej zawieszonych na sznurku, skórzanej bransolecie czy łańcuszku, w cenie od 79,90 zł.

Nic nie potrzebuję - jak wybrać prezent dla dziadków? W każdej rodzinie jest taka osoba, której kupienie prezentu, co roku sprawia niemały problem. Jak często słyszeliście od babci, że niczego nie potrzebuje, a od mamy, że macie ważniejsze rzeczy, niż sprawianie prezentów starym rodzicom? W takich sytuacjach warto sięgnąć po prezenty sentymentalne – wspomnienia ze wspólnych świąt czy wyjazdu rodziców tylko we dwoje, w pięknej oprawie będzie najlepszym podarunkiem. Jak to zrobić? Jeśli macie jedno lub kilka ulubionych zdjęć możecie wykonać z nich fotoobraz. Na płótnie, drewnie czy aluminium – w zależności od gustu rodziców czy dziadków. To gwarancja eleganckiego i pięknego prezentu, który dostaniecie już w cenie 27,90 zł. Jeśli jednak dysponujecie większą ilością fotografii, to postawcie na fotoksiążkę. Możecie wykonać ją w dowolnym stylu, formacie czy na ulubionym papierze. Zaprojektowanie takiego upominku zajmie Ci jeden wieczór (zamiast całej soboty spędzonej w gigantycznych kolejkach do kas), a efekt będzie zwyczajnie… piękny!

Przy dziecku wszystko się przydaje - jak wybrać prezent dla świeżo upieczonych rodziców? To stara prawda, do której młodzi rodzice przekonują się bardzo szybko. Przebieranie dziecka kilka razy dziennie, karmienie, przy którym regułą jest, że więcej jedzenia ląduje dookoła malucha niż w jego żołądku, czy zatrważająca ilość pieluch, która schodzi każdego dnia. Co więc będzie idealnym podarunkiem dla świeżo upieczonych rodziców? Z pewnością body dla malucha czy śliniak, który (być może) uchroni dziecko przed kolejną zmianą śpiochów po posiłku. Te podarunki również możesz odpowiednio spersonalizować. Zdjęciem samego malucha czy wybranym tekstem („Śnieżynka mamusi” lub „Ciocia jest od rozpieszczania”). Jeśli natomiast rodzice przechodzą teraz trudny czas nocnego wstawania, to możesz ich wesprzeć kubkami z napisem „Na nocną kawę” lub poduszką „Bajki usypiają mnie szybciej niż córkę”. Taki podarunek wywoła uśmiech na twarzy rodziców i z pewnością przyda się jeszcze tej samej nocy.

