Prezent na Dzień Dziecka? Może być też... online! (PROPOZYCJE)

Dzień Dziecka to wyjątkowe święto, na które pociechy czekają z niecierpliwością. Niestety, w tym roku pandemia uniemożliwia organizację ogólnodostępnych pikników z okazji ich święta i dużych imprez tematycznych. Nietypowe okoliczności skłaniają rodziców do zastanowienia się co podarować dziecku, aby wywołać uśmiech na jego twarzy, szczególnie jeśli szukają alternatywy do upominku materialnego.

Zamiast kolejnej, materialnej zabawki, możemy zaskoczyć naszą pociechę niespodzianką – upominkiem w formie przeżycia, które pozostawi piękne wspomnienia. Dzień Dziecka może być dobrą okazją, aby zorganizować dziecku ciekawą atrakcję online i spędzić z nim wspólnie ten wyjątkowy czas. Tym bardziej, że tradycyjne upominki bywają rozczarowaniem w czasach, gdy dzieci mają mnóstwo zabawek i gadżetów. Dlatego też warto rozważyć zainwestowanie w niespodziankę, która może okazać się nowym, ciekawym doświadczeniem. Co niestandardowego i kreatywnego możemy zaoferować naszemu dziecku w wersji online? Oto kilka propozycji, którymi możemy zaskoczyć naszą pociechę na Dzień Dziecka. Warsztaty tworzenia mydła online Mydło to w obecnej sytuacji wciąż najbardziej pożądany kosmetyk w każdym polskim domu, a jak przekonują specjaliści, dbanie o higienę i częste, dokładne mycie rąk to jedna z najskuteczniejszych metod by zmniejszyć ryzyko zakażenia koronawirusem. W tej sytuacji ciekawym, ale też kreatywnym prezentem, który z pewnością doceni szczególnie mała miłośniczka kosmetyków, mogą być warsztaty wytwarzania mydła realizowane online pod opieką osoby dorosłej, przebywającej z dzieckiem w domu.

Dzięki takim warsztatom, można dowiedzieć się jak zrobić mydło w domu oraz jak dokonać odpowiedniego wyboru składników, aby uzyskać pożądane właściwości kosmetyku. Co ważne, wszystko odbywa się w oparciu o kilka podstawowych produktów. Dlatego właśnie wytwarzanie mydła w domu jest świetnym sposobem na rozpoczęcie przygody z samodzielną produkcją kosmetyków naturalnych. Jako opiekun możemy we wszystkim dziecku pomóc, otrzymując w ramach warsztatów dostęp do specjalnie przygotowanej platformy i zadbać o bezpieczeństwo realizacji całego procesu. Na platformie znajdują się szczegółowe filmy instruktażowe oraz materiały ze wszystkimi niezbędnymi wskazówkami. Stworzenie własnego mydła pod czujnym okiem mamy może okazać się dla dziecka miłym i twórczym sposobem na wspólne spędzenie czasu w dniu jego święta. – mówi Anna Wais z serwisu Prezentmarzeń.

Projekt własnej koszulki Kreatywnym pomysłem na prezent dla dziecka może okazać się także stworzenie projektu własnej koszulki. Mały projektant korzystając z kreatora dostępnego na stronie w jednym ze sklepów, specjalizujących się w tworzeniu spersonalizowanych produktów, może wyrazić swój styl i stworzyć element garderoby według swoich własnych upodobań. W ramach realizacji prezentu nasza pociecha będzie mogło oryginalnie spędzić czas w Dniu Dziecka, a następnie otrzymać efekt swojej pracy, który zostanie wysłany niezwłocznie na wskazany przez nas adres.

Projekt własnej koszulki warto podarować dziecku, które lubi kreatywną zabawę i interesuje się modą. Nasza pociecha może zarówno stworzyć własny wzór koszulki w kreatorze dostępnym na stronie lub korzystając z gotowego modelu, bazując na koszulkach w różnych rozmiarach i kolorach, dostępnych w sklepie. Może w ten sposób zaprojektować koszulki dla swojej całej rodziny, wspaniale się bawiąc w młodego projektanta.

Lekcje gry na ukulele online Dla dzieci lubiących muzykę i chętnie poznających nowe dźwięki miłą niespodzianką może być lekcja gry na ukulele online. W ramach upominku możemy zafundować dziecku kilka zajęć muzycznych z doświadczonym nauczycielem. Lekcje indywidualne online odbywają się przez komunikator Skype w porze wygodnej dla obu stron. Program nauczania jest dostosowany do poziomu zaawansowania ucznia. Kurs podstawowy składa się z 4 lekcji i jest rekomendowany dla dzieci od 10 roku życia. Taka niespodzianka na Dzień Dziecka może ucieszyć miłośnika muzyki, który chętnie nauczy się gry na nowym instrumencie. Ukulele to instrument, którego popularność rośnie bardzo dynamicznie. Miłośnicy ukulele mogą wziąć udział w festiwalach poświęconych instrumentowi, które cieszą się bardzo dużą frekwencją, lub nawet wstąpić do jednej z orkiestr ukulele, które tworzą się coraz liczniej.

Aby obdarować dziecko w tym szczególnym dniu, nie musimy szukać nowinek technologicznych i wydawać dużych sum pieniędzy. W końcu taki upominek nie powinien zdominować całego Dnia Dziecka, ale sprawić, że zostanie on miło zapamiętany. Liczy się przede wszystkim radość naszej pociechy i pozytywne wspomnienia. Upominek dla dziecka w postaci wspólnie spędzonego czasu z wykorzystaniem atrakcji online może okazać się tym wyjątkowym, który dostarczy mu wspaniałych emocji i pozytywnych wrażeń. – podsumowuje Grzegorz Rożalski z serwisu Prezentmarzeń.

Wybór atrakcji realizowanych online z myślą o dzieciach jest całkiem spory, mając więc na uwadze zainteresowania naszej pociechy można poszukać ciekawych inspiracji, aby kreatywnie spędzić z nim czas w Dniu Dziecka. Alternatywą jest także zakup vouchera na atrakcję do zrealizowania w najbliższej przyszłości, gdy znów będziemy mogli wspólnie z dziećmi odwiedzać parki rozrywki, trampolin czy pojeździć gokartami. Tegoroczny Dzień Dziecka z pewnością będzie trochę inny ze względu na pandemię, ale nie oznacza to, że nie warto szukać pomysłów na aktywne i kreatywne spędzanie czasu z naszymi pociechami.

