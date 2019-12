Prezent gwiazdkowy, który będzie zachwycać przez całe lata?

„Co podarować najbliższym pod choinkę?” - z tym pytaniem co roku zmagają się miliony Polaków. Żyjąc w czasach przesytu, coraz rzadziej możemy mówić o realizowaniu potrzeb w kontekście prezentów gwiazdkowych. Darowane przedmioty to zwykle zestawy kosmetyków, gadżety czy drobiazgi do domu, takie jak świeczki, ręczniki czy pościel…

Jeśli szukasz niebagatelnego upominku dla ukochanej żony, mamy, córki, cioci - czytaj dalej.

Biżuteria, jakiej nie znacie...

Spark Silver Jewelry to polska marka biżuterii, istniejącą na rynku jubilerskim od 2003 roku. Tworzą ręcznie robioną, srebrną oraz pozłacaną biżuterię z kryształami firmy Swarovski®. Doświadczenie w jubilerstwie gromadzone przez blisko trzy dekady (szlifiernia kamieni szlachetnych od 1989 roku) wykorzystywane jest przede wszystkim do budowania silnej marki, opartej na wysokiej jakości oraz dbałości o detale. Biżuteria Spark ceniona jest na całym świecie za niebanalny design, nieszablonowe formy i kunszt jubilerstwa w każdej - nawet najdrobniejszej rzeczy, która opuszcza pracownię.

Biżuteria Spark to przede wszystkim wyjątkowe kolczyki, piękne pierścionki oraz bransoletki idealne na każdą okazję, wykonane z najwyższej jakości srebra w połączeniu z ekskluzywnymi kryształami i perłami Swarovski®. Poza klasyczną biżuterią, w ofercie Spark znajdziesz także kryształowe zegarki. To połączenie sprawia, że przyciąga spojrzenia, dodaje urody i zadziwia swoim niepowtarzalnym blaskiem.

Czy efektowny prezent musi kosztować krocie?

Absolutnie nie! Pora obalić mit, że to, co luksusowe, zarezerwowane jest wyłącznie dla bogaczy. Na stronie internetowej Sparka oraz na platformach społecznościowych marki często znaleść można atrakcyjne przeceny, promocje i oferty specjalne. Odwiedź www.spark-shop.com i

zaoszczędź - nie tylko pieniądze, ale i stres związany z przedświątecznym szaleństwem zakupowym.

Prezent dla kobiet w każdym wieku?

Mama, babcia, ciocia..? Co jeśli szukam pomysłu na prezent dla dziewczynki czy nastolatki?

Również dobrze trafiłeś! Marka Spark Silver Jewelry ma w swojej ofercie bogatej ofercie biżuterią dla kobiet w każdym wieku. Niezależnie od tego czy szukasz błyskotki dla ukochanej babci czy dorastającej córki, z pewnością znajdziesz ozdoby, które wprawią je w zachwyt. Od maleńkich, delikatnych, dziewczęcych kwiatków i motylków po geometryczne formy w klasycznych kolorach.

Co jeśli nie znam upodobań obdarowanej osoby?

Co jednak zrobić jeśli nie znamy upodobań osoby, którą chcemy obdarować? Teściowa, daleka krewna? Kuzynka, którą widujemy raz na parę lat? Kolejne zestawy słodyczy wydają się zbyt banalne? Oczywiście - możemy próbować strzelić się w gust danej osoby jednak znacznie „bezpieczniejszy” jest wybór biżuterii w neutralnych, naturalnych kolorach. Beże, czerń, szarości biel – to są kolory, które sprawdzą się w przypadku większości kobiet. Nawet jeżeli lubią na co dzień szaleć z kolorem w swoich stylizacjach, to pamiętaj, że w szkatułce każdej kobiety z pewnością przyda się miejsce na klasyczną biżuterię.

Chcesz zapoznać się z ofertą marki Spark?

Odwiedź stronę WWW i sklep internetowy: www.spark-shop.com

Zapraszamy także do salonu stacjonarnego w CH Aleja Bielany, na Bielanach Wrocławskich. Już 6.12 rusza bowiem wielka promocja! Kto pierwszy - ten lepszy! Aż -45% na gotowe zestawy biżuterii. Zapraszamy!

Marka Spark prezentowana jest wśród innych światowych marek na oficjalnej stronie partnerów firmy Swarovski: https://www.crystals-from-swarovski.com/brands/spark/.

Głodni inspiracji i rabatów?

Zapraszamy na fanpage Spark: https://www.facebook.com/SparkSilverJewelryOfficial/ i na oficjalne konto Instagram https://www.instagram.com/spark_silver_jewelry/?hl=pl @spark_silver_jewelry

Życzymy wesołych, rodzinnych Świąt!