Radni Prawa i Sprawiedliwości rozpoczęli akcję zbierania podpisów pod petycją do Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka w sprawie likwidacji buspasa na ulicy Grabiszyńskiej. Przeczytajcie, dlaczego!

- Nie jest to sprzeciw wobec buspasów w ogóle, ale sprzeciw wobec polityki tworzenia buspasów kosztem istniejących pasów ruchu - tłumaczy Michał Kurczewski, szef klubu radnych PiS. - Buspas na ulicy Grabiszyńskiej uznajemy za wyjątkowo szkodliwy. Koszty tego rozwiązania są dla wielu wrocławian bardzo dotkliwe. Wielu mieszkańców naszego miasta musi korzystać z aut - argumentuje.

Na ulicy Grabiszyńskiej pojawił się też billboard nakłaniający mieszkańców Wrocławia do udziału w akcji. Podpisy można składać online.Kurczewski dodaje, że jeżeli prezydent Wrocławia dobuduje dodatkowe pasy ruchu na ulicy Grabiszyńskiej, wtedy buspas może wrócić, gdyż będzie neutralny dla obecnego układu komunikacyjnego w tym rejonie. - Stan, w którym mamy do dyspozycji tylko po jednym pasie ruchu na znacznej części ulicy Grabiszyńskiej jest nie do zaakceptowania - dodaje radny.Petycję można podpisać TUTAJ