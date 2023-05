Prawnuczka księżnej Daisy pomaga bezdomnym zwierzakom z Wałbrzycha! Wczoraj odwiedziła tutejsze schronisko!

Hrabianka Felicitas von Hochberg odwiedziła wczoraj Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu. To już kolejna taka wizyta prawnuczki księżnej Daisy. Angażuje się w pomoc wałbrzyskiemu schronisku od 2017 roku. Ostatnio na przyjład, w 2021 roku, podarowała naszej placówce ponad tonę darów: karmę, leki dla zwierząt. Teraz też nie przyjechała z pustymi rękami.

Cały czas zachęca jednak do adopcji zwierząt i przez to odmienienia ich losu. Sama jest właścicielką psiaka, którego znalazła kiedyś w Grecji na śmietniku.