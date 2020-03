Prawie 70 milionów złotych trafi do mieszkańców małych i dużych miast Dolnego Śląska. Zobaczcie, czy jesteście na liście

• Dobromierz, Świebodzice, Bielawa, Pieszyce, Piława Górna, Jelenia Góra, Janowice Wielkie, Karpacz, Szklarska Poręba, Wałbrzych, Boguszów-Gorce, Głuszyca, Jedlina Zdrój, Mieroszów, Szczawno Zdrój, Walim, Świdnica – gmina wiejska oraz miasto Świdnica to obszar realizacji projektu „Prosta ścieżka włączenia”, który Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki zrealizuje za ponad milion złotych. Liczba uczestników – 80 osób;

• w powiecie górowskim 100 osób skorzysta z oferty Fundacji „Optimo Modo” w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia” (wartość projektu blisko 950 tys. zł)

• Powiat głogowski i polkowicki obejmie projekt zatytułowany „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Centrum Dzwoni”, który dla 50 osób zrealizuje Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Głogowie. Wartość projektu to ponad 2 mln zł;

• Powiat dzierżoniowski, kłodzki i ząbkowicki to miejsce realizacji projektu przedsiębiorstwa społecznego Non Profit „Inkubator pomysłów”. W ramach projektu „Nie przegap szansy” wartego ponad 2 mln zł kompleksowe wsparcie społeczne i zawodowe otrzyma 35 osób;

• 60 mieszkańców powiatu lwóweckiego będzie mogło skorzystać z oferty nowo utworzonego Centrum Integracji Społecznej, w ramach projektu „CIS przepustką do godnego życia”. Przedsięwzięcie warte ponad 870 tys. zł realizuje Fundacja im. św. Krzysztofa we Lwówku Śląskim;

• projekt „Powrót” zostanie przeprowadzony w powiecie kłodzkim, ząbkowickim i dzierżoniowskim . Zrealizuje go dla 80 uczestników Fundacja Integracji Społecznej „ABRAMIS”. Wartość projektu – ponad 1,5 mln zł;

• W[b]ałbrzych oraz powiaty: dzierżoniowski, kłodzki i wałbrzyski to obszar realizacji projektu Fundacji „Razem” pod nazwą „Wspólna droga do sukcesu 2”, w którym 25 osób zostanie objętych usługami aktywnej integracji. Wartość projektu to prawie 1 mln zł.

• na obszarze Legnicy, Wałbrzycha oraz powiatów: jaworskiego, legnickiego, kłodzkiego i wałbrzyskiego projekt „Potencjał Jest w Nas!” o wartości ponad 1 mln zł, zrealizuje Fundacja „Eco-Innova". Liczba uczestników 58;

• w Jeleniej Górze, Wałbrzychu oraz w powiecie jeleniogórskim i wałbrzyskim będzie realizowany projekt Fundacji „Obrazy Bez Granic” pod tytułem „Praca kluczem do sukcesu”, o wartości ponad 970 tys. zł, który pozwoli objąć kompleksowym wsparciem 25 mieszkańców tych powiatów;

• „Zacznij od zaraz – Nowa szansa na aktywność” to projekt, który w Wałbrzychu oraz powiatach: kłodzkim, wałbrzyskim i kamiennogórskim zrealizuje dla 45 osób Fundacja „Razem”. Wartość projektu to blisko 2 mln zł.