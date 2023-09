Prawdziwa gratka dla fanów gór. Rusza 28. Festiwal Górski w Lądku-Zdroju. 200 punktów programu w 4 dni!

28. Festiwal Górski to ponad 200 punktów programu – koncerty, filmy, literatura, wydarzenia dla młodych. Przed nami najpiękniejsze spotkanie Ludzi Gór. Festiwal Górski im. Andrzeja Zawady, który odbędzie się w dniach 7-10 września 2023 w Lądku Zdroju to wyjątkowe wydarzenie w naszym kraju. Podczas jego trwania będzie można doświadczyć wszystkiego, co wiąże się z górami!

Na początku był Przegląd. Pomysłodawcą i realizatorem był Zbigniew Piotrowicz – mieszkaniec Lądka-Zdroju, taternik, autor przewodnika wspinaczkowego po okolicznych skałkach. Formuła otwartego przeglądu wydawała się odpowiednia dla możliwości organizacyjnych i finansowych niewielkiego miasteczka. W 1995 roku w Polsce – co wydaje się dziś niewiarygodne – nie organizowano żadnej imprezy związanej z filmami górskimi. A Lądek-Zdrój miał wszelkie warunki, aby tę lukę wypełnić: salę kinową, miejsca noclegowe i góry, może niewielkie, ale za to Złote!

Lądek jest niepowtarzalny - mówi Krzysztof Wielicki. - Przede wszystkim tuta, Lądkowi, przyświeca duch Zawady - dodaje.

Tegoroczny Festiwal Górski im. Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju podzielony będzie na bloki tematyczne.

Festiwal Literatury Górskiej

W ramach Festiwalu Literatury Górskiej organizatorzy chcą zająć się popularyzacją książek i rozstrzygnięciem Konkursu na Książkę Górską Roku im. Wawrzyńca Żuławskiego. Konkurs obejmować będzie aż 6 kategorii. Jury przyzna nagrody w poszczególnych kategoriach i Grand Prix konkursu. W tym roku do walki o tytuł Książki Górskiej Roku zgłoszono prawie 70 pozycji! Można je znaleźć >TUTAJ<

Festiwal Filmów Górskich

Kolejnym blokiem tematycznym w ramach imprezy będzie Festiwal Filmów Górskich. Konkurs, którego założenie to promocja filmów o tematyce górskiej, podzielony jest na 7 kategorii. Filmowi, który zdaniem jury będzie zasługiwał na największą uwagę, przyznana zostanie nagroda główna – Grand Prix. W tym roku w ramach Festiwalu Filmów Górskich zobaczymy 28 tytułów, w tym 14 premier, a także spotkamy się z ich twórcami i bohaterami.

Festiwal Górski bez filmów? Zdecydowanie nie! Filmy to jeden z fundamentów festiwalu – spośród wszystkich zgłoszonych produkcji jury Konkursu Filmowego wybiera perełki, które możecie obejrzeć w Lądku-Zdroju. Wśród nich są premiery polskie i światowe - mówi Zbigniew Piotrowicz, organizator i pomysłodawca festiwalu.

Ladek Mountain Photo Award

LaMPA, czyli Ladek Mountain Photo Award, to kolejny konkurs, który odbędzie się w ramach Festiwalu Górskiego. Jest to nowość w tegorocznym programie, która – jak liczą na to organizatorzy – zagości w nim już na stałe. Celem konkursu jest ukazanie pełnego spektrum różnorodności gór widzianego okiem obiektywu aparatu fotograficznego. Konkurs podzielony został na kilka kategorii:

Kategoria Pejzaż obejmująca zdjęcia krajobrazowe obrazujące naturalne piękno gór. Kategoria Społeczność i kultura górska, która poświęcona będzie fotografiom przedstawiającym szeroko pojętą kulturę obszarów górskich z różnych stron świata. Liczymy na interesujące ukazanie tradycji, zwyczajów, obrzędów, świąt i życia codziennego ludzi, grup etnicznych czy społeczności zamieszkujących góry. Kategoria Eksploracja i przyroda to zdjęcia przedstawiające formy aktywnego spędzania czasu w górach (amatorskie i zawodowe), podejmowanie wyzwań, pionierską działalność człowieka w górach, jaskiniach itp. Kategoria Seria obejmuje spójne materiały zdjęciowe, obejmujące maksymalnie 8 fotografii, o dowolnej tematyce w kontekście górskim. Kategoria Young, do której zapraszamy fotografów w wieku 13-18 lat, która tematycznie obejmuje treści z poprzednich kategorii.

Festiwal Młode Góry

Z myślą o najmłodszych miłośnikach gór organizatorzy przygotowali Festiwal Młode Góry, którego tegoroczna edycja będzie miała formę trzydniowej półkolonii. Będzie to czas wypełniony aktywnością na świeżym powietrzu – warsztatami kulturowymi, górskimi, zręcznościowymi. Całość podzielona została na grupy wiekowe, więc każdy junior znajdzie tu coś interesującego dla siebie.

Aby wziąć udział w atrakcjach Festiwalu Młode Góry wystarczy wykupić karnet. Dostępne są całodniowe karnety upoważniające do udziału w zajęciach w piątek, sobotę lub niedzielę lub zbiorczy karnet na wszystkie 3 dni. Niezależnie od rodzaju karnetu, każdy z nich obejmuje obiad, owocowe przekąski, wodę do picia i ubezpieczenie NNW uczestnika. Dokładne informacje o Festiwalu Młode Góry można znaleźć na stronie >TUTAJ<

Oprócz tego, podczas tegorocznej edycji Festiwalu Górskiego im. Andrzeja Zawady nie zabraknie muzyki na żywo, warsztatów oraz prelekcji i spotkań z ludźmi gór.

The Rocks And Roll Festival

Na muzycznej scenie Festiwalu, w ramach The Rocks and Roll Festival, zagości granie z najwyższej, rockowej półki: w czwartek 7 września zagrają Farben Lehre i Heebie Jeebies. W piątek scenę opanują Blenders, Sekcja Muzyczna Kołłątajowskiej Kuźni Prawdziwych Mężczyzn i Stoned Agnes (feat. Thomas Huber). Sobota to bez wątpienia najważniejszy muzycznie dzień Festiwalu, bowiem uświetnią go takie gwiazdy, jak Krzysztof Zalewski, Smolik // KevFox, Zagrali i Poszli oraz Jabolowe Tulipany (feat. Maciej Dobrzański). Ale to nie wszystko! Festiwal Górski to również godziny imprez klubowych i techno!

Dostępne są wejściówki na każdy dzień, które uprawniają do wstępu na koncerty oraz do klubu festiwalowego. W sprzedaży jest także karnet 4-dniowy, który upoważnia do uczestnictwa we wszystkich muzycznych wydarzeniach Festiwalu, a także do wstępu na afterparty, które odbędzie się w niedzielę w Winiarni Radochowskiej. Posiadacze karnetów na Festiwal Górski nie muszą osobno kupować wejściówek na wydarzenia muzyczne.

Goście Festiwalu Górskiego

W tym roku, wśród postaci, z którymi będzie można porozmawiać i wymienić doświadczenia znajdą się: wybitny wspinacz młodego pokolenia Adam Ondra, jeden z najlepszych alpinistów i wspinaczy big-wallowych Thomas Huber, niezwykła Federica Mingolla, mająca w dorobku sukcesy we wspinaczce wielowyciągowej, tradycyjnej i górskiej, narciarz wyczynowy Bartek Ziemski, Olga Kosek – jedna z najlepszych na świecie kobiet uprawiających wspinaczkę lodową czy wspinacze i alpiniści – Marcin Tomaszewski i Paweł Hałdaś, którzy jako pierwsi na świecie zdobyli zimą ścianę Big Wall na Grenlandii oraz wielu innych znakomitych postaci ze świata gór.

Wydarzenia sportowe Festiwalu Górskiego

Podczas Festiwalu Górskiego każdy chętny będzie mógł również zdobyć swój ośmiotysięcznik! Tradycyjnie podczas Festiwalu organizowane są zawody biegowe, na podstawie których stworzono Koronę Himalajów i Karakorum.

W ramach tegorocznego Festiwalu Górskiego im. Andrzeja Zawady odbędą się zawody inov-8 Lhotse Run i inov-8 Broad Peak Run, których dystanse odpowiadać będą wysokości obu tych szczytów. inov-8 Lhotse Run (8516 m) odbędzie się w sobotę, 9 września, natomiast inov-8 Broad Peak Run (8051 m) w niedzielę 10 września. Start i meta biegu znajdować się będzie w Parku Zdrojowym w Lądku Zdroju.

Aby wziąć udział w tym sportowym wydarzeniu należy kupić pakiet – pojedynczy, na każdy bieg osobno lub podwójny, który upoważnia do startu na obu dystansach. Wielbicieli rowerów górskich organizatorzy zapraszają na Flow Trip – wyjątkową przygodę na singletrackach Kotliny Kłodzkiej, którą 7 września poprowadzi Szymon Godziek – jeden z najlepszych na świecie freeriderów MTB. Bilety na to wydarzenie dostępne są zarówno dla posiadaczy karnetów na Festiwal (w specjalnej cenie), jak i dla tych, którzy chcą skorzystać z tej jednej atrakcji. W trakcie Festiwalu tradycyjnie odbędą się także warsztaty wspinaczkowe – w ramach współpracy z Integrowanie Przez Wspinanie – Tricamp. Bilety na warsztaty dostępne są dla uczestników Festiwalu posiadających karnety (również w specjalnej cenie), ale można też kupić bilet tylko na konkretny warsztat. Zstały ostatnie miejsca!

Program Festiwalu Górskiego

Pełny program 28. Festiwalu Górskiego im. Andrzeja Zawady można znaleźć na stronie Festiwalu >TUTAJ<

Jak dostać się na Festiwal Górski w Lądku Zdroju?

Karnety na Festiwal Górski

Karnety na poszczególne festiwalowe dni są wciąż dostępne. Kupić można również karnet 4-dniowy, który zagwarantuje udział we wszystkich atrakcjach festiwalowych (w tym koncertach), a dodatkowo, jego zakup premiowany będzie prezentem – bidonem od firmy Petzl! Na osoby, które lubią czuć się wyjątkowo czeka karnet VIP, który obejmuje wszystko to, co karnet 4-dniowy, plus dodatkowo wstęp do sektora VIP w Wielkim Namiocie Jack Wolfskin, wstęp na bankiety podczas imprez integracyjnych, pakiet gadżetów festiwalowych (czapka, koszulka i inne) i dostęp do wybranych filmów online w dniach 7-30.09. Natomiast rodzice dzieci do lat 7. będą mogli skorzystać z karnetów rodzinnych. Wszystkie karnety można kupić na stronie internetowej Festiwalu >TUTAJ<

28. edycja Festiwalu Górskiego im. Andrzeja Zawady zapowiada się wyśmienicie, a program ułożony jest tak, że każdy znajdzie coś dla siebie.

Sponsorzy i Partnerzy Festiwalu Górskiego

Sponsorem Strategicznym Festiwalu jest marka 8a.pl.

Złoci Sponsorzy: Dolny Śląsk i Jack Wolfskin.

Srebrni Sponsorzy: Plus, Brubeck, Petzl, Austria.info.

Brązowi Sponsorzy: Lotto, eobuwie.pl, Czarna Góra Resort, Helikon-Tex, Dolomite, Koleje Dolnośląskie, Dolnośląskie Centrum Sportu Polana Jakuszycka, Motorpol Wrocław, Zegarki.pl, Keen.pl, Tpay, kawa.pl.

Sponsorzy Wspierający: PZU, Viking, Reima, Patagonia, Nikwax, Kona, Za górami za lasami, Sea to Summit, Gregory, Gatowalls, Ziaja, This1

Partnerzy: Polski Związek Alpinizmu, Alcorythm, Fundacja GOPR, GOPR Psy Ratownicze, Grupa Sudecka GOPR, Kino Nowe Horyzonty, Adventure24.pl, Uniwersytet Dolnośląski DSW, Horyzont, Alpenverein Austria, Lesovik, Góralki, Malokee, Fundacja RECAL, National Geographic, Frank&Oli Finansowanie Festiwalu Górskiego im. Andrzeja Zawady 2023 zapewnia Kurort Lądek-Zdrój, Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Patronat Medialny nad wydarzeniem objęły redakcje: Pismo. Magazyn opinii, National Geographic Polska, Magazyn Góry, Magazyn na Szczycie oraz Sudety z plecakiem. Zobaczcie galerię zdjęć z Festiwalu Górskiego