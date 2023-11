Prasówka z Wrocławia 18.11.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu oraz tworzone przez niego stowarzyszenie mają już 30 lat historii za sobą. W tym czasie zgromadzili blisko 150 wagonów, w tym lokomotywy i parowozy. Ich główną działalnością jest renowacja i naprawa historycznego taboru kolejowego.

Do wybuchu gazu na Piaskowej Górze w Wałbrzychu doszło dzisiaj, 17 listopada ok. godziny 15.00. Podczas praz ziemnych został uszkodzony gazociąg. Płomienie sięgają kilku metrów. Gaz cały czas płonie, na miejscu pracują służby.

Trwa poszukiwanie mężczyzny, który wpadł z mostu do Odry w Oławie. Działania rozpoczęły się w czwartek (16 listopada) wieczorem i trwają do teraz. W akcji biorą udział strażacy, ratownicy wodni i nurkowie.

Prasówka 18.11 Wrocław: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Wrocławiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Do skandalicznej sytuacji doszło w sklepie Lidl przy ul. Braniborskiej we Wrocławiu. 13-letni Wiktor, chory na autyzm, chciał skorzystać razem ze swoim ojcem z kasy z pierwszeństwem. Jednak pracownicy sklepu nie wyrazili na to zgody, bo "nie wygląda na chorego".