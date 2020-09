Prasówka Wrocław 8.09.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy we Wrocławiu nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.09.2020, we Wrocławiu. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Szczepionka na grypę. Jej zakup we Wrocławiu graniczy z cudem... (ADRESY, DOSTAWY)”?

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Prasówka Wrocław 8.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Szczepionka na grypę. Jej zakup we Wrocławiu graniczy z cudem... (ADRESY, DOSTAWY) Dostawy szczepionek do Wrocławia są śmiesznie małe, a jeśli już są, to znikają w kilka minut. Pojawiają się nawet listy oczekujących. 📢 Wrocław. Na Kowalach powstają Wille Miejskie. Zobacz wizualizacje i miejsce, w którym zostaną wybudowane (ZDJĘCIA) Wille Miejskie na Kowalach - to osiedle powstanie w otoczeniu jednorodzinnej zabudowy, niedaleko Stadionu Olimpijskiego, Morskiego Oka i Kanału Żeglugowego. Deweloper stawia na kameralność i lokalizację w otoczeniu zieleni.

📢 Wrocław. Chcesz dostać mieszkanie? TBS zmienia zasady ich przyznawania (OTO SZCZEGÓŁY) Towarzystwo Budownictwa Społecznego we Wrocławiu wprowadziło nowe zasady przyznawania mieszkań z rynku wtórnego - czyli takich, które zwalniają osoby wyprowadzające się z TBS. Zobacz! 📢 Ranking najlepszych warsztatów samochodowych w Polsce. Wśród nich, w czołówce, dwa z Wrocławia – Dwa warsztaty samochodowe z Wrocławia – AR&F Serwis i MARTOM AUTO Marcin Kurylczyk, oraz jeden z Warszawy – Evolution Service, znalazły się na podium pierwszego ogólnopolskiego rankingu serwisów przygotowanego przez ekspertów DobryMechanik.pl, portalu internetowego, który ułatwia kierowcom wybór i szybkie umawianie wizyty w sprawdzonym warsztacie samochodowym. 📢 Wikingowie we Wrocławiu. Zapraszamy na wystawę do Arsenału Wystawa "Truso. Legenda Bałtyku" przeniesie nas do portu i osady handlowej na południowym wybrzeżu Bałtyku — Truso. Było to najważniejsze centrum handlu dalekosiężnego na ziemiach pruskich, a na tym terenie odkryto liczne przedmioty wytworzone m.in. w Nadrenii i Bizancjum. Z pewnością wystawa przypadnie do gustu i zaciekawi nie tylko fanów słynnego serialu "Wikingowie". Wystawa trwa od 5.09. w Muzeum Archeologicznym -

Arsenał Miejski, ul. Cieszyńskiego 9

📢 Wrocław. Mężczyzna powiesił się na drzewie w centrum miasta Samobójcę znalazł przypadkowy przechodzień. Starszy mężczyzna odebrał sobie życie dzisiaj nad ranem, na jednym z podwórek przy placu Legionów we Wrocławiu. 📢 Wrocław. Kobieta wjechała w autobus MPK (ZDJĘCIA) Do zdarzenia doszło na ul. Świdnickiej, kilka minut po godzinie 11. 📢 Film o Tomku Komendzie z Wrocławia już wkrótce w kinach (DATA PREMIERY, OPIS) „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy” to poruszający dramat sensacyjny, oparty na prawdziwych wydarzeniach z życia Tomasza Komendy, którymi żyła cała Polska. To fabularna opowieść o życiu młodego mężczyzny niesłusznie skazanego na 25 lat więzienia za popełnienie brutalnego przestępstwa. Twórcy filmu podejmują próbę znalezienia odpowiedzi na do dziś nurtujące wszystkich pytania. Jak to mogło się wydarzyć? Dlaczego niewinny człowiek musiał aż 18 lat czekać w celi na sprawiedliwość?

📢 Zaginieni mieszkańcy woj. dolnośląskiego. Widzieliście ich? (FOTO, RYSOPISY) Przedstawiamy rysopisy zaginionych mieszkańców Dolnego Śląska. Może kogoś rozpoznacie i dzięki Wam policja zakończy poszukiwania? Jeśli tak, skontaktujcie się z najbliższym komisariatem, KWP we Wrocławiu lub zadzwońcie pod numery alarmowe 997 i 112. Aby przejrzeć materiał poruszajcie się za pomocą myszy, strzałek lub gestów. 📢 Wrocław. Awantura na Swojczycach. Na wjeździe do miasta korki, a tu... stawiają wysepki Na korkującej się ul. Miłoszyckiej powstają wysepki, które uniemożliwią przejazd ciężarówkom, a auta osobowe zmuszą do zatrzymania się. Kierowcy są wściekli. 📢 Wrocław. List od dziadka do wnuczki przeleżał 23 lata w książce „Podstawy embriologii zwierząt”. Adrestaka odnalazła się Wzruszający, ciepły, pełen miłości list od dziadka do wnuczki (wysłany w 1997 roku) został znaleziony w 2020 roku w książce do embriologii przez studentkę Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczelnia na Facebooku opublikowała list i rozpoczęła poszukiwanie adresatki, żeby zwrócić jej zgubę. Udało się ją znaleźć!

📢 TOP 25. Najbardziej cenieni fryzjerzy we Wrocławiu (RANKING INTERNAUTÓW) Zobacz, jakich fryzjerów polecają internauci (według opinii z Google). Oto TOP 25 z Wrocławia. Zobaczcie adresy w podpisach pod zdjęciami w naszej galerii. 📢 Oto najdziwniejsze torty w Polsce i na świecie. Musicie je zobaczyć! (ZDJĘCIA) Cukiernikom nie zawsze wychodzą torty jak marzenie. Jedne są śmieszne, inne to koszmary z najgorszych snów. Rzadko zdarzają się prawdziwe, małe dzieła sztuki. Zobaczcie i oceńcie sami. Zdjęcia z demotywatory.pl 📢 Wrocław. Oto panowie, którzy nie płacą na swoje dzieci. Tych alimenciarzy szuka policja (DUŻO ZDJĘĆ) Oni powinni się wstydzić. Nie płacą na dzieci, ukrywają się! Tych 44 panów szuka wrocławska policja - zadzwoń, jeśli ich widziałeś: telefon 112.

Podstawy poszukiwań:

Art. 209 § 1 Uporczywe uchylanie się od wykonania ciążącego na sprawcy z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to narażanie jej na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb.

Nowy porządek prawny, lepsza ochrona zwierząt?