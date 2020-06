Prasówka Wrocław 3.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy we Wrocławiu nie minęło Cię nic ważnego

Około godziny 20 doszło do wypadku na autostradzie A4 między węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie, na jezdni w kierunku Wrocławia. Z nieznanych przyczyn BMW, którym kierował 31-letni mężczyzna, wypadło z jezdni i dachowało. Kierowca zginął na miejscu. Jezdnia w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Samochody osobowe i ciężarowe są kierowane na objazd na węźle Kąty Wrocławskie. Na miejscu jest policja, w drodze jest policja z wydziału dochodzeniowego i prokurator. Utrudnienia mogą potrwać nawet do północy.

