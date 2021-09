Prasówka Wrocław 28.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy we Wrocławiu nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.09.2021, we Wrocławiu. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kiedy ruszy budowa południowej części wschodniej obwodnicy Wrocławia? Mamy dobrą wiadomość!”?

📢 Kiedy ruszy budowa południowej części wschodniej obwodnicy Wrocławia? Mamy dobrą wiadomość! Mamy dobre informacje dla kierowców. Przeczytajcie.

📢 Wrocław. Zobacz zdjęcia z rozpoczęcia roku na Akademii Wojsk Lądowych [FOTO] Studia na pierwszym roku Akademii Wojsk Lądowych w roku akademickim 2021/2022 rozpoczęło właśnie 603 podchorążych i studentów cywilnych (w tym 350 podchorążych, 183 studentów cywilnych na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia oraz 70 studentów cywilnych na studiach drugiego stopnia). Po raz pierwszy w historii uczelni naukę rozpoczęli studenci wojskowi na kierunku „Informatyka”. 📢 Makabryczne znalezisko w parku miejskim. Sprawa u prokuratora (SZCZEGÓŁY) Znalezione zostały fragmenty ludzkiej czaszki w parku przy ulica Staszica w Strzelinie. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Na miejsce ściągnięto policyjną ekipę dochodzeniowo-śledczą i prokuratora. Oto szczegóły.

📢 Groźny wypadek karetki we Wrocławiu. Ratowniczka medyczna jest nieprzytomna [ZOBACZ ZDJĘCIA] Do zdarzenia doszło we wtorek w południe, przy skrzyżowaniu al. Armii Krajowej i ul. Borowskiej we Wrocławiu. karetka jechała na sygnałach i zderzyła się z BMW. Oto szczegóły.

📢 Egzotyczny Dolny Śląsk. Małpa na dachu szkoły, wielbłąd na ulicy i aligator w lesie... Egzotyczne zwierzęta chodzą na wolności Wczoraj mieszkańców Dolnego Śląska sparaliżowały dwie wiadomości o egzotycznych zwierzętach na wolności. Najpierw wszyscy mówili o małpie, którą widziano... na dachu szkoły w Zgorzelcu, a chwilę później media obiegła wiadomość, że grzybiarz spod Wrocławia poza borowikami znalazł... boa dusiciela! Jak się okazuje, egzotyczne zwierzęta na Dolnym Śląsku są widywane na wolności coraz częściej. Niektóre są naprawdę niebezpieczne...

📢 Paweł Kukiz w towarzystwie Stanisława Żuka pojawił się w kopalni Turów. Powiedział, co myśli o Czechach, wyroku TSUE i mediach Paweł Kukiz skorzystał z tego, że ma w swoich szeregach byłego już dyrektora kopalni Turów, Stanisława Żuka - samorządowca i posła. To w jego towarzystwie pojawił się w Bogatyni i odwiedził zakład, po którym oprowadzili go pracownicy. Co Kukiz miał do powiedzenia o obecnej sytuacji oraz mediach?