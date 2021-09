Prasówka Wrocław 27.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy we Wrocławiu nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Wrocław 27.09: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Światowej sławy polski aktor - Daniel Olbrychski - gościł w poniedziałkowe popołudnie we Wrocławiu. Spotkał się i rozmawiał z wrocławskimi seniorami w ramach projektu Wrocławskie Filmowe Centrum Seniora, którego pomysłodawcą jest Stanisław Dzierniejko, filmoznawca. W ramach projektu seniorzy mają warsztaty teatralne, nakręcili film (a nawet dwa), oraz spotykają się z ludźmi kina. Spotkanie z "Kmicicem" zostało zorganizowane we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego przy pl. Solidarności. Daniel Olbrychski opowiadał m.in. o współpracy z Andrzejem Wajdą, pracy na planie z pięknymi kobietami oraz o występowaniu w serialach, które uwielbia. - Lubię "Świat według Kiepskich", który jest kręcony pod Wrocławiem. Poprosiłem Andrzeja Grabowskiego, który gra Ferdka, żeby mnie wkręcił chociaż do jednego odcinka tego serialu. I udało się - wspomina Olbrychski. Zobaczcie zdjęcia ze spotkania z aktorem.