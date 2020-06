Prasówka Wrocław 26.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy we Wrocławiu nie minęło Cię nic ważnego

Przy śniadaniu albo w drodze do pracy przejrzyj najważniejsze informacje wczorajszego dnia z piątku

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.06.2020, we Wrocławiu. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Sprawdzali, czy zamurowano jerzyki żywcem. Zamontują im budki lęgowe [AKTUALIZACJA]”?

Prasówka Wrocław 26.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Sprawdzali, czy zamurowano jerzyki żywcem. Zamontują im budki lęgowe [AKTUALIZACJA] Firma budowlana, która naprawia dach w Szczawnie - Zdroju, zamurowała jerzyki żywcem. Latają tu, próbują dostać się do gniazd i tak strasznie piszczą... - zaalarmowała nas mieszkanka Szczawna - Zdroju. Sprawa zaczęła bulwersować także mieszkańców po tym, jak do internetu trafiły zdjęcia robotników naprawiających dach w Szczawnie-Zdroju. 📢 Wrocławskie restauracje sprzed lat. Pamiętacie je? (ZDJĘCIA) Choć w latach 50. we Wrocławiu było ponuro, a na patronów ulic wybierano takie persony jak Józef Stalin, to mieszkańcy mogli na chwilę zapomnieć o rzeczywistości i zabawić się na dancingu albo najeść się do syta w barach mlecznych.

📢 8-letnia dziewczynka wpadła pod samochód. Jej stan jest ciężki (ZDJĘCIA Z MIEJSCA WYPADKU) Straszny wypadek w Oleśnicy. 8-letnia dziewczynka wpadła pod samochód osobowy. Oto szczegóły tego zdarzenia. 📢 Trzy ciosy nożem w samo serce. Tak zginęła we Wrocławiu Miss Polski (KULISY MAKABRYCZNEJ ZBRODNI) Jarek krzyknął do żony: - On ma nóż! Agnieszka, nie wychodź z auta! Nie posłuchała. Wybiegła z auta, rzuciła się na plecy oprawcy męża, krzycząc: - Zostaw go! Jerzy L. odwrócił się i pięć razy uderzył miss nożem: trzy ciosy trafiły ją w serce i płuca. Agnieszka złapała się za brzuch. Przez palce ciekła jej krew. Usiadła w samochodzie, spuściła głowę. - Agnieszko, nie umieraj! - krzyczał jej mąż. Przeczytajcie reportaż o cudownym życiu i tragicznej śmierci Miss Agnieszki Kotlarskiej z Wrocławia.

📢 Wrocław. Rusza FESTIWAL WROFFŁAW 2020. Zobaczcie, kto i kiedy wystąpi. Oto szczegóły Wroffław 2020 ma być festiwalem w zupełnie innej formie. Ze względu na panujące okoliczności artyści będą grać online. Na scenie w ciągu 4 dni, wystąpi 13 zespołów. Transmisję będzie można oglądać za darmo. 📢 Wrocław. Magnolia Park rozda pół tysiąca kart podarunkowych (CO ZROBIĆ, ŻEBY JE DOSTAĆ?) Zbliża się pierwsza po przerwie akcja zakupowa w Magnolia Park. Do zdobycia jest 500 kart podarunkowych o wartości 50 zł. Tym samym największa galeria we Wrocławiu powoli wraca do tradycyjnej formuły wydarzeń, ale z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Papież robi porządki w polskim kościele, odsunięty biskup kaliski.