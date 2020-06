Prasówka Wrocław 25.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy we Wrocławiu nie minęło Cię nic ważnego

Czy to dobry czas na prasówkę? Zobacz, które wiadomości nasi czytelnicy wczoraj czytali najchętniej we Wrocławiu.

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.06.2020, we Wrocławiu. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wrocław. Wielka fala kulminacyjna na Odrze minęła miasto. Uff. Możecie odetchnąć! ”?

Prasówka Wrocław 25.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wrocław. Wielka fala kulminacyjna na Odrze minęła miasto. Uff. Możecie odetchnąć! Fala kulminacyjna na Odrze minęła Wrocław. Oto szczegóły 📢 Mieszkańcy Wrocławia sprzed lat. Zobacz, jak kiedyś ubierali się i spędzali czas (UNIKATOWE ZDJĘCIA) Tadeusz Drankowski przez wiele lat, jako fotoreporter "Słowa Polskiego", zatrzymywał w kadrze zwykłe życie zwykłych wrocławian. Ten dziennikarz, fotografik, fotoreporter prasowy zmarł w 1991 roku. Zobaczcie Wrocław i wrocławian jego oczami... Oto unikatowe zdjęcia z archiwum "Gazety Wrocławskiej" 📢 Wrocław. Rusza FESTIWAL WROFFŁAW 2020. Zobaczcie, kto i kiedy wystąpi. Oto szczegóły Wroffław 2020 ma być festiwalem w zupełnie innej formie. Ze względu na panujące okoliczności artyści będą grać online. Na scenie w ciągu 4 dni, wystąpi 13 zespołów. Transmisję będzie można oglądać za darmo.

📢 Wrocław. Uwaga, objazdy przez awarię tramwaju przy dworcu (SZCZEGÓŁY) Nie jeżdżą tramwaje przez ulicę Suchą w stronę południa miasta. Oto szczegóły 📢 Co zabrać nad morze? Tego nie będzie w hotelu i apartamencie z powodu epidemii! LISTA Jeśli wybieracie się nad morze, koniecznie sprawdźcie, co musicie zabrać ze sobą! Okazuje się, ze w reżimie sanitarnym, narzuconym przez epidemię koronawirusa, z wielu rzeczy korzystać nie będziecie mogli. Co z parawanami, leżakami, naczyniami do gotowania, suszarką do włosów, pościelą itd.? Rozmawialiśmy z dwiema stacjami sanitarnymi i kilkoma właścicielami obiektów. Odpowiedź pod kolejnymi zdjęciami. 📢 TOP 15. Szukasz dobrego szewca we Wrocławiu? Oto adresy (OPINIE INTERNAUTÓW) Zepsuły ci się buty? Nie ma problemu. We Wrocławiu jest mnóstwo zakładów szewskich. Oto 15 najlepszych szewców zdaniem internautów z Google. Adresy w podpisach pod zdjęciami w naszej galerii.

📢 Wrocławski Teatr Komedia zaprasza na pożegnanie sezonu. Na deskach zobaczymy "Edukację Rity" Wrocławski Teatr Komedia żegna sezon artystyczny 2019/2020. Na finał sezonu zaprasza w sobotę (27 czerwca, godz. 19) i w niedzielę (28 czerwca, godz. 18) na "Edukację Rity" Willy Russella, w reżyserii Wojciecha Dąbrowskiego. Bilety po 70 złotych. 📢 Warszawa. Autobus spadł z mostu trasy S8. W środku byli pasażerowie. Co najmniej jedna ofiara śmiertelna W czwartek 25 czerwca 2020 r. około godziny 13 jeden z autobusów linii 186 w Warszawie uderzył w barierę, rozerwał się na pół i spadł z wiaduktu z wysokości około pięciu metrów. W środku byli pasażerowie. Z informacji podanych zaraz po wypadku przez straż pożarną wynika, że zginęła jedna osoba, a rannych jest kolejnych dwadzieścia. Kilkanaście minut później pojawiła się informacja o tym, że zginęły dwie osoby, ale została ona zdementowana.

📢 Policja kieruje ruchem przy Koronie. Od tygodnia codziennie są tam wypadki Od tygodnia najbardziej niebezpiecznym miejscem we Wrocławiu jest skrzyżowanie ul. Krzywoustego, al. Poprzecznej i al. Brucknera. Nie działa tam sygnalizacja świetlna, tworzą się korki i codziennie dochodzi do wypadków. Dziś ruchem kieruje policja. 📢 Wraca "Pociąg do Kultury”. Znów pojedziemy koleją bezpośrednio z Wrocławia do Berlina Od piątku (26 czerwca 2020 r.) znów będzie można ponownie podróżować bezpośrednio z Wrocławia do Berlina. Koleje Dolnośląskie po przerwie zdecydowały się wznowić pociągi na tej trasie. O szczegółach przeczytacie poniżej. 📢 KORONAWIRUS. Kiedy uczniowie wrócą do szkół? Jest decyzja premiera W czwartek (25 czerwca) premier Mateusz Morawiecki na antenie Radia Łódź zapowiedział powrót dzieci do szkół o studentów na uczelnię. Od kiedy? Zobaczcie poniżej.

📢 Znowu wypadek pod Koroną! Światła wciąż nie działają [ZDJĘCIA] Kolejny już wypadek na skrzyżowaniu ul. Krzywoustego, al. Poprzecznej i al. Brucknera przy Centrum Handlowym Korona, które w ostatnich dniach, za sprawą zepsutej sygnalizacji świetlnej, jest jednym z najbardziej niebezpiecznych miejsc we Wrocławiu. W środę po godzinie 20 zderzyły się tam dwa auta osobowe. 📢 Wielka powódź nawiedziła Wrocław w 1903 roku! Ponad połowa miasta znalazła się pod wodą (ZOBACZ ARCHIWALNE ZDJĘCIA) Jedna z bardziej znanych powodzi, która była katastrofalna dla miasta, wydarzyła się w lipcu 1903 r. Powódź spowodowana była obfitymi opadami deszczu w Czechach i na Śląsku. Fala kulminacyjna dotarła wówczas do Wrocławia 12 lipca. W ciągu kilku godzin przekroczone zostały stany alarmowe i woda zalała wschodnie dzielnice. Po 24 godzinach poziom Odry osiągnął poziom 7 metrów, a rzeka połączyła swój nurt z przepływającą obok Oławą. W ciągu kilku dni woda zalała odrzańskie wyspy, podeszła pod most Uniwersytecki. Zalany został też ogród zoologiczny. Pod wodą znalazły się także okoliczne wsie: Kozanów i Maślice. Mieszkańcy Starego Miasta i okolic mieli ogromne problemy z przemieszczaniem się po mieście. Zalane tory tramwajowe na Kościuszki czy Traugutta uniemożliwiały jazdę tramwajom elektrycznym. Najtrudniej było się jednak wydostać z zalanych wysp odrzańskich. Ich mieszkańcy byli jednak bardzo pomysłowi i oprócz tradycyjnych łodzi, wykorzystywali drzwi czy koryta dla świń do pływania. Powódź ustąpiła 17 lipca.

📢 Wrocław. Ulica Curie-Skłodowskiej przed wojną i tuż po niej. Zobaczcie fotografie Zobaczcie, jak ulica wyglądała przed wojną i chwilę po niej. Zdjęcia pochodzą z portalu fotopolska.eu.

📢 Wrocław. Ogródki z jedzeniem i piciem nad brzegiem Odry (KIEDY OTWARCIE?) Ogródki pojawią się na Bulwarze Dunikowskiego. Oto szczegóły 📢 WAKACJE 2020. Zobacz, dokąd i kiedy polecimy liniami lotniczymi LOT z Wrocławia (KIERUNKI, DATY) Swoje międzynarodowe plany ogłosiły Polskie Linie Lotnicze LOT. Linie udostępniają od lipca aż 13 kierunków wakacyjnych z Wrocławia. Za kilkanaście dni dostępne będą także loty czarterowe, m.in. do Grecji, Turcji i Bułgarii.

