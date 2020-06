Prasówka Wrocław 24.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy we Wrocławiu nie minęło Cię nic ważnego

Jedna z bardziej znanych powodzi, która była katastrofalna dla miasta, wydarzyła się w lipcu 1903 r. Powódź spowodowana była obfitymi opadami deszczu w Czechach i na Śląsku. Fala kulminacyjna dotarła wówczas do Wrocławia 12 lipca. W ciągu kilku godzin przekroczone zostały stany alarmowe i woda zalała wschodnie dzielnice. Po 24 godzinach poziom Odry osiągnął poziom 7 metrów, a rzeka połączyła swój nurt z przepływającą obok Oławą. W ciągu kilku dni woda zalała odrzańskie wyspy, podeszła pod most Uniwersytecki. Zalany został też ogród zoologiczny. Pod wodą znalazły się także okoliczne wsie: Kozanów i Maślice. Mieszkańcy Starego Miasta i okolic mieli ogromne problemy z przemieszczaniem się po mieście. Zalane tory tramwajowe na Kościuszki czy Traugutta uniemożliwiały jazdę tramwajom elektrycznym. Najtrudniej było się jednak wydostać z zalanych wysp odrzańskich. Ich mieszkańcy byli jednak bardzo pomysłowi i oprócz tradycyjnych łodzi, wykorzystywali drzwi czy koryta dla świń do pływania. Powódź ustąpiła 17 lipca.

Środa, 24 czerwca 2020 r. Ulica Buforowa na wrocławskim Jagodnie. Samochody dojeżdżają do skrzyżowania z ul. Strawińskiego, zatrzymują się przed przejściem dla pieszych, z wyjątkiem jednego... Potem akcja rozwija się błyskawicznie, dwaj panowie przechodzą do rękoczynów, interweniują inni kierowcy. Zresztą, zobaczcie sami - nagranie całej sytuacji obejrzycie poniżej.

Do zdarzenia doszło na węźle Wrocław-Północ łączącym drogi S5 i A8. Przed godziną 18 TIR wpadł do rowu.

Policjanci zatrzymali 36-letniego mężczyznę podejrzanego o kradzieże elektronarzędzi. Teraz poszukują właścicieli skradzionych sprzętów. Może należą do was? Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii...

Firma Genomtec z Wrocławia wprowadza na rynek testy do użytku profesjonalnego wykrywające koronawirusa w 11 minut. Zestawy testowe zostały dopuszczone do sprzedaży i są kompatybilne z urządzeniami będącymi standardowym wyposażeniem laboratoriów na całym świecie.

W środę (24 czerwca) kierujący volkswagenem, jadąc od strony Centrum Handlowego Korona w stronę ul. Krzywoustego, zderzył się z audi nadjeżdżającym od al. Brucknera w stronę al. Poprzecznej. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń, ale uszkodzone samochody zablokowały skrzyżowanie. To już kolejny wypadek w tym miejscu. Na skrzyżowaniu nie działają światła, ich naprawa, jak zapewnia ZDiUM, potrwa do przyszłej soboty.

Mieszkańcy Swojczyc zaopatrzeni w worki i rękawice ruszyli do parku Czarna Woda. W półtorej godziny zebrali 500 kg odpadów! "Udało mam się oczyścić pobieżnie zaledwie parę procent terenu. Przedarliśmy się przez zarośla i dotarliśmy do skarp, które składają się z mieszanki odpadów budowlanych, opon, odpadów medycznych, konstrukcji metalowych, azbestu Ponad 70 lat zaniedbań, nielegalnego zasypywania starorzecza, nielegalne odprowadzanie ścieków. Należy to zmienić. I robimy to" - podsumowują akcję członkowie Grupy z Pasją działającej na wrocławskich Swojczycach. Zobaczcie, klikając w galerię zdjęć powyżej.

Uroczystą sesją Rady Miejskiej rozpoczęło się dziś (24 czerwca) Święto Wrocławia. Zwykle mogliśmy uczestniczyć tego dnia w wielu imprezach, koncertach, pokazach, w tym roku - w związku z epidemią koronawirusa - muszą nam wystarczyć atrakcje online. Przeczytajcie poniżej.