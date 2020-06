Prasówka Wrocław 21.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy we Wrocławiu nie minęło Cię nic ważnego

Przeciwko dyskryminacji społecznej osób LGBT protestowało w niedzielę (21 czerwca) we Wrocławiu 150 młodych ludzi. Z transparentami przeszli z Rynku przez ul. Świdnicką na pl. Wolności. "Nie ma ideologii LGBT, są tylko ludzie LGBT, czyli osoby nieheteronormatywne. Nie godzimy się, aby nazywać ich czymś, przed czym należy chronić nasze dzieci" - mówili organizatorzy dodając, że według badań przeprowadzonych przez instytut Dalia wynika, że 10 procent Polaków jest nieheteronormatywnych, a 70 procent dzieci LGBT boryka się z myślami samobójczymi. Zobaczcie jak wyglądał protest, klikając w galerię zdjęć powyżej.

Dwa auta osobowe zderzyły się na skrzyżowaniu ulicy Maślickiej z Brodzką we Wrocławiu. Jedno auto ścięło znak drogowy, drugie - z czterema osobami, w tym z dwójką małych dzieci, w środku - wjechało w ogrodzenie posesji.

Mamy pierwszy dzień astronomicznego lata! Kalendarzowe rozpocznie się w poniedziałek (22 czerwca). Na powitanie tej najbardziej wyczekiwanej pory roku i poprawę humoru, mamy dla was wybór najlepszych memów z latem w roli głównej. Zobaczcie, klikając w galerię zdjęć powyżej. Na kolejne slajdy możecie przechodzić za pomocą strzałek lub gestów.

Dlaczego piszemy o jednym z najlepszych, polskich aktorów? To proste, Janusz Chabior pochodzi z Legnicy! Tu stawiał swoje pierwsze aktorskie kroki, a wcześniej pracował w hucie, czy Galerii Sztuki Współczesnej BWA. Wybranka Janusz Chabiora jest Agata Wątróbska.

Niedziela bez deseru? O, nie! Mamy dla was przepis na ekspresowe, proste i pyszne ciasto czekoladowe, które można przygotować w 5 minut w mikrofalówce. Sprawdźcie poniżej.

Kolejny wypadek na al. Jana III Sobieskiego we Wrocławiu. W niedzielę (21 czerwca) przed południem samochód osobowy wypadł z drogi i koziołkował.

W niedzielę (21 czerwca) nad ranem na drodze wojewódzkiej 396 ze Strzelina do Oławy osobowy bus wpadł w poślizg i wjechał do rowu. Jechało nim 8 osób, 4 zostały ranne, w tym jedna ciężko. Na miejscu wypadku interweniowało kilka zastępów straży pożarnej, karetki pogotowia i policja. Jak doszło do wypadku? Przeczytajcie poniżej.