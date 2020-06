Prasówka Wrocław 17.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy we Wrocławiu nie minęło Cię nic ważnego

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Wrocław 17.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

W niedzielę 21 czerwca Śląsk Wrocław zagra na wyjeździe z Legią. Będzie to pierwszy mecz WKS-u w tym sezonie rozegrany w obecności kibiców na trybunach. Dodajmy - tylko kibiców Legii. Kibice Śląska zobaczą swoją drużynę na żywo 25 czerwca - będzie to pojedynek z Cracovią na Stadionie Wrocław. Jak kupić bilety? Jakie będą obowiązywać zasady bezpieczeństwa na trybunach? Sprawdźcie, klikając w galerię zdjęć powyżej.

Grupa Żelazny powstała w 2000 r. w Aeroklubie Ziemi Lubuskiej. To najsłynniejsza grupa akrobacyjna w Polsce, która daje pokazy na całym świecie. W jej składzie są obecnie: Wojciech Krupa, Piotr Haberland, Paweł Antkowiak, Wojciech Muszyński i Agata Nykaza. We wtorek (16 czerwca) można było podziwiać ich umiejętności na niebie nad Bydgoszczą. Byliśmy tam i mamy dla Was zdjęcia. Jak oni latają! Zobaczcie, klikając w galerię zdjęć powyżej.