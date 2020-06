Prasówka Wrocław 16.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy we Wrocławiu nie minęło Cię nic ważnego

Niezwykłe zjawisko można było oglądać na niebie we wtorkowy (16 czerwca) wieczór. Po zachodzie słońca około godziny 22 pojawiły się na nim tzw. obłoki srebrzyste. To najwyższe chmury widoczne z powierzchni Ziemi, które widać przy zmierzchu, kiedy słońce jest kilkanaście stopni poniżej horyzontu. Widzieliście? Zobaczcie, klikając w galerię zdjęć powyżej.

Wrocławscy policjanci podjęła wyzwanie w ramach akcji #gaszynchallenge. To kolejna zabawa, w której nominuje się następne osoby do wykonania jakiejś czynności. Cel: pomóc chorym dzieciom. Zobaczcie nagranie poniżej.

18 czerwca 2020 r. Flixbus wprowadza do oferty nowe międzynarodowe trasy. Z Wrocławia będziemy mogli pojechać do 7 nowych miast. O szczegółach przeczytacie poniżej.

Masz dość śmieci na swoim osiedlu, w parku, w lesie? Chcesz wspólnie z sąsiadami posprzątać okolicę? Zgłoś się do Ekosystemu po rękawiczki i worki, a potem umów się na odbiór zebranych śmieci.

Na ulicy Piwnej we Wrocławiu, mimo postawionych znaków: zakazu zatrzymywania się i informacji o tym, że pojazd może zostać odholowany na koszt właściciela, wielu kierowców zaparkowało swoje auta. Odholowano aż 17 pojazdów! Kierowcy będą musieli słono zapłacić za holowanie i popełnienie wykroczenia. Do tego punkty karne. Uważajcie, gdzie parkujecie i czytajcie znaki!

W ostatnich dniach mamy znacznie mniej nowych zakażeń koronawirusem niż jeszcze tydzień czy dwa tygodnie temu. Od wczoraj nie było ani jednego. Czy możemy uznać, że to koniec epidemii? "Nie możemy"- odpowiada stanowczo profesor Krzysztof Simon, ordynator oddziału zakaźnego w szpitalu przy ul. Koszarowej we Wrocławiu. Dlaczego? Przeczytajcie poniżej.

Jakub Siekiera mieszka w domu usamodzielniającym w Katowicach. Wyszedł z niego miesiąc temu, żeby wyrzucić śmieci. Nie wrócił ani nie odezwał się do teraz. Istnieje przypuszczenie, że pojechał do Wrocławia.

Egzamin ósmoklasisty rozpoczyna się we wtorek 16 czerwca 2020 r. Podobnie jak w przypadku matur, przebiegał będzie z obostrzeniami związanymi z epidemią koronawirusa. Jak to będzie wyglądać? Przeczytajcie poniżej.

Browar Fortuna wycofał ze sprzedaży jedną partię piwa Miłosław Niefiltrowane. Powód, to stwierdzenie ciała obcego – fragmentu szkła. Piwo było w sprzedaży w sieci sklepów Żabka.

W środę (17 czerwca) o godz. 16 startuje sezon wyścigów konnych we Wrocławiu. Program inauguracyjnego mityngu obejmuje siedem gonitw. O szczegółach przeczytacie poniżej.

Rozpoczęła się budowa przystanku kolejowego na Jagodnie. Powstanie on pomiędzy ulicami Vivaldiego i Pendereckiego we Wrocławiu. Formalnie będzie nazywał się "Iwiny", bo teren, na którym powstanie, położony jest w gminie Siechnice, w obrębie miejscowości Iwiny.

Przed godziną 18 na skrzyżowaniu ulic Strzegomskiej i Otyńskiej doszło do groźnie wyglądającego wypadku czterech aut, w wyniku którego jeden z samochodów wpadł do rowu.

Przy skrzyżowaniu ul. Ślężnej z Dębową zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku od centrum miasta. Po godzinie 16 przy przejściu dla pieszych zderzyły się tam trzy samochody.

"Wypróbuj o…wady, które mają same zalety: dużo białka, dobre dla zdrowia nasycone kwasy tłuszczowe i wysokiej jakości witaminy, a do tego po prostu pysznie smakują!" Tak Kaufland zachęca do kupowania i zjadania produktów z owadów, jakie można już kupić w sklepach tej sieci. Jakie przekąski, słodycze i pieczywo znajdziemy na sklepowych półkach? Przeczytajcie poniżej.