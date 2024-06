Prasówka Wrocław 12.06.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy we Wrocławiu nie minęło Cię nic ważnego

Wrocławskie Forum Kobiet to wydarzenie z 9-letnią tradycją, które w roku 2024 obchodzi swoje dziesięciolecie. Jest to miejsce spotkań wybitnych osobistości ze świata nauki, finansów, biznesu, kultury i innych dziedzin. Forum gromadzi zarówno kobiety, jak i mężczyzn, którzy aktywnie działają w biznesie i życiu prywatnym, pragnąc poszerzać swoje horyzonty. W tym roku odbędzie się 20 czerwca w Centrum Kongresowym Hali Stulecia.

Jezioro Bystrzyckie w Zagórzu Śląskim w gminie Walim to jedno z ulubionych miejsc Dolnoślązaków. Chętnie zaglądają tu wrocławianie, mieszkańcy Świdnicy czy Wałbrzycha. Przyjeżdżają pospacerować po tamie, posiedzieć na plaży i na dobry obiad w Hotelu Maria Antonina czy pobliskiej Fregacie. Dziś zachęcamy do wybrania się na spacer ścieżką wokół jeziora. Zrobicie urocze zdjęcia, i dowiecie się ciekawostek o roślinach i zwierzętach, które tu żyją z tablic informacyjnych. No i widoki są niezapomniane.