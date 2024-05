Prasówka 30.05.2024 Wrocław. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Wrocławia

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.05, we Wrocławiu. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wieża widokowa w Wałbrzychu: Otwarcie 21 czerwca 2024. Będzie dużo atrakcji! Bilety, ceny, parkingi - Zdjęcia!”?

Prasówka Wrocław 30.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wieża widokowa w Wałbrzychu: Otwarcie 21 czerwca 2024. Będzie dużo atrakcji! Bilety, ceny, parkingi - Zdjęcia! Tuż przed rozpoczęciem lata 2024 będziemy się mogli cieszyć nową wieżą z widokiem na Wałbrzych i okolice. Okazuje się, że zachowały się plany z 1978 roku mówiące o budowie wieży w tym samym miejscu. A co zaplanowano na uruchomienie tej naszej - współczesnej atrakcji? Znane są już szczegóły dotyczące wejść na wieżę i biletów turystycznych, parkingów.

📢 Tunel jak w filmie! Teraz dreszczyk emocji będą mogli poczuć pasażerowie Kolei Dolnośląskich Rewitalizacja jednego z kluczowych tuneli kolejowych na Dolnym Śląsku, pochłonęła 130 milionów złotych, ale efekty tej inwestycji są spektakularne. Tunel między Janowicami Wielkimi a Wojanowem, niegdyś uznawany za wąskie gardło na trasie z Wrocławia do Jeleniej Góry, dziś zachwyca swoją nowoczesnością i funkcjonalnością.

📢 Zdarzenie na Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu. Są utrudnienia dla kierowców W środowe południe, na jednym z głównych skrzyżowań we Wrocławiu, doszło do poważnego wypadku, który spowodował znaczne utrudnienia w ruchu. Dwa samochody osobowe – Renault Scenic i Peugeot 807 – zderzyły się na skrzyżowaniu ulicy Olszewskiego z Aleją Wielkiej Wyspy. Zdarzenie to nie tylko wpłynęło na płynność ruchu, ale również zmusiło jedną z osób do odwiedzenia szpitala.

Prasówka 30.05 Wrocław: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Wrocławiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Czym pojechać na długi weekend? Dolnośląski Bilet Weekendowy to wiele nowych możliwości Długi weekend to idealny czas na krótkie wypady i odkrywanie uroków Polski. Dolny Śląsk, z jego bogatą historią, malowniczymi krajobrazami i kulturalnymi perłami, stanowi doskonały cel podróży. Aby ułatwić mieszkańcom i turystom zwiedzanie, wprowadzono Dolnośląski Bilet Weekendowy, który umożliwia nieograniczone podróżowanie po regionie w bardzo atrakcyjnej cenie.

📢 Dzień Dziecka we Wroclavii będzie trwał cały czerwiec! Zobacz program imprezy Tegoroczny Dzień Dziecka będzie we Wroclavii zdecydowanie dłuższy i upłynie pod znakiem teatru. Przez cztery kolejne soboty czerwca na odwiedzających centrum najmłodszych i ich rodziców będą czekali artyści prezentujący zróżnicowane formy teatralne – od klasycznych, po teatr… baniek mydlanych! Nie zabraknie przy tym innych uwielbianych przez dzieci atrakcji: nielimitowanej waty cukrowej i popcornu. 📢 Kto zastępcą prezydenta Jacka Sutryka? Znamy nazwiska wiceprezydentów We wtorek, 28 maja, Wrocław przywitał nowych wiceprezydentów miasta. Prezydent Jacek Sutryk dokonał wyboru, powierzając odpowiedzialne role Renacie Granowskiej z Koalicji Obywatelskiej oraz Ryszardowi Kesslerowi z Nowej Lewicy. Ich obszary działania – sprawy społeczne i edukacja – są kluczowe dla dalszego rozwoju miasta. Dołączają do zespołu z Jakubem Mazurem, kontynuującym swoją misję jako wiceprezydent. Oczekuje się jeszcze na ogłoszenie ostatniego zastępcy, co wzbudza zainteresowanie mieszkańców.

📢 Dzień Dziecka we Wrocławiu. Gdzie się wybrać i dobrze się bawić całymi rodzinami - zobaczcie nasze propozycje! Dzień Dziecka to szczególna okazja, kiedy najmłodsi mają możliwość celebrować radośnie na całym świecie. 1 czerwca, tuż po Mikołajkach, to dzień pełen oczekiwań i radości. Jak go aktywnie spędzić? Przygotowaliśmy zestawienie najciekawszych wydarzeń we Wrocławiu, które pozwolą dzieciom i całym rodzinom w pełni cieszyć się tym wyjątkowym dniem. W tym roku Dzień Dziecka przypada w środku tygodnia, dlatego zarówno tydzień poprzedzający, jak i następujący po nim, będą pełne różnorodnych atrakcji. Zapoznajcie się z naszymi propozycjami, jak razem spędzić ten wyjątkowy czas. 📢 Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu zaprasza do obejrzenia realistycznej makiety kolejowej w skali HO. Zapraszamy dzieci! W Sali Sesyjnej dworca Wrocław Główny będzie można podziwiać sporych rozmiarów makietę kolejową w skali H0 (1:87), przygotowaną przez Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu. To nie lada gratka dla wszystkich, którzy chcą zobaczyć żywą kolej w miniaturze, poznać tajniki modelarstwa a jednocześnie zobaczyć realistycznie odwzorowany tabor kolejowy – również taki, którego na co dzień już nie zobaczymy na stalowych szlakach.

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.