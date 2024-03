Prasówka 2.03.2024 Wrocław. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Wrocławia

Pałac Tielscha to dziś jeden z najstarszych i najpiękniejszych biurowców w Wałbrzychu, który został ocalony od totalnej ruiny przez małżeństwo Charczuków z Wałbrzycha. Właśnie dobiegł końca remont obiektu w środku, pozostały prace na tylnej ścianie i w schronie przeciwlotniczym, gdzie będzie restauracja i piwniczka na wino. Takiego miejsca na próżno szukać na mapie Starego - Zdroju, gdzie mieści się przepiękny pałac.

Pensje nauczycieli to temat, który wciąż wzbudza emocje. Od dłuższego czasu słyszymy o podwyżkach dla tej grupy zawodowej. W niektórych miejscach teoria wreszcie stała się rzeczywistością, a nauczyciele zobaczyli wyższe pensje na swoich kontach. Jak obecnie prezentują się zarobki nauczycieli? Poprosiliśmy ich o pokazanie tzw. pasków z wypłaty. Nasi rozmówcy podzielili się także przemyśleniami na temat nowych wynagrodzeń: „Widzę różnicę na koncie” – komentuje jedna z nauczycielek.

Długo wyczekiwany remont ul. Pomorskiej już zmierza ku końcowi. Efekty prac są już coraz bardziej widoczne. Od ul. Dubois do wiaduktu przy ul. Reymonta prowadzone są już ostatnie prace, a to oznacza, że czas oddania drogi do użytku jest już bliski!

Cudowna wiadomość dla wszystkich wrocławskich fanów futbolu. Trener Jacek Magiera podjął już decyzję i przedłużył kontrakt ze Śląskiem do 2026 roku.

Nowatorskie tramwaje już niedługo zasilą szeregi wrocławskiego MPK. Pierwszy model został już oficjalnie zaprezentowany w zajezdni tramwajowej Borek, przy ul. Powstańców Śląskich. Nowy pojazd to nowinka technologiczna, posiadająca różne atuty, m.in. niskopodłogowe zawieszenie, sygnały dla niedosłyszących i niedowidzących, a także więcej miejsc na wózki.