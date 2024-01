Prasówka 16.01.2024 Wrocław. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Wrocławia

Jak wiemy, Dolny Śląsk przez bardzo długi czas należał do Niemiec. Z tego powodu wiele miejscowości w latach wojennych i powojennych miały inne nazwy niż dotychczas. Można to wyczytać z unikatowej mapy Dolnego Śląska z 1945 roku, znajdującej się w zbiorach Wojska Polskiego.

Studniówkę XII LO we Wrocławiu tradycyjnie rozpoczął uroczysty polonez. Potem był czas na podziękowania, wzruszenia, ale i dobrą zabawę. W końcu do matury zostało już tylko 100 dni!

Styczeń to od zawsze czas zabaw studniówkowych. Nie inaczej jest też w tym roku. Zobaczcie, jak bawili się na swoim balu uczniowie z II LO we Wrocławiu.

Prasówka 16.01 Wrocław: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Wrocławiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Dramat w Boguszowie - Gorcach. Zginęła kobieta, mieszkanka ulicy Kasprowicza. Zgłoszenie, które wpłynęło do straży pożarnej mówiło wybuchu pieca. Straż pożarna potwierdza, że doszło do pożaru i apeluje o właściwe użytkowanie urządzeń grzewczych i o to, by nie składować materiałów do palenia, ani żadnych innych w bezpośrednim sąsiedztwie pieca. Bo może dojść do tragedii